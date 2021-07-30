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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Kocaeli Valisi duyurdu: İl genelinde ormanlık alanlara girmek yasaklandı

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Kocaeli Valisi duyurdu: İl genelinde ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Türkiye'nin güneyi orman yangınlarıyla boğuşurken Kocaeli'nde Vali Seddar Yavuz, kentle ilgili flaş bir kararı duyurdu. Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.

Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

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