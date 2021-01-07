Kobani iddianamesi kabul edildi... Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamıştı. İddianamede aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna ile yakalamalı olarak aranan firari Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü ve Mehmet Hatip Dicle'nin de bulunduğu 108 kişi şüpheli olarak yer almıştı.

İddianamede şüphelilerin tamamının “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “37 kez adam öldürme”, “31 kez adam öldürmeye teşebbüs”, “bayrak yakma”, “Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet”, “ibadethanelere zarar verme”, “24 kez yağma”, “38 kez alıkoyma”, “bin 750 kez mala zarar verme”, “397 kez yakarak mala zarar verme”, “bin 60 kez kamu malına zarar verme”, “503 kez yakarak kamu malına zarar verme”, “264 kez kamu görevlisini silahla basit yaralama” ve “78 kez silahla kasten yaralama” başta olmak üzere toplam 29 suçtan cezalandırılması talep edilmişti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 108 kişi için hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Mahkeme, duruşma tarihini ise henüz belirlemedi.