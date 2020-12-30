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AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 19:35 | Son Güncelleme:

Kobani soruşturmasında flaş gelişme! 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı

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Kobani soruşturmasında flaş gelişme! 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'yi kuşatmasına karşılık terör örgütü PKK/YPG üyelerinin Türkiye sınırları üzerinden silah nakletmesine izin verilmemesi üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu 6 Ekim'de aldığı kararla sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın eş başkanlığını yaptığı HDP’nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun bu çağrısının ardından çıkan olaylarda birçok kamu binasının yanında ev ve işyerleri yakıldı.  6-8 Ekim arasında 53 kişi hayatını kaybetti.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

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