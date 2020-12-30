Kobani soruşturmasında flaş gelişme! 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'yi kuşatmasına karşılık terör örgütü PKK/YPG üyelerinin Türkiye sınırları üzerinden silah nakletmesine izin verilmemesi üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu 6 Ekim'de aldığı kararla sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın eş başkanlığını yaptığı HDP’nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun bu çağrısının ardından çıkan olaylarda birçok kamu binasının yanında ev ve işyerleri yakıldı. 6-8 Ekim arasında 53 kişi hayatını kaybetti.

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