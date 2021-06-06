Son dakika: KKTC'ye gidecekler için önemli uyarı! Yeni tip kimlik kartı zorunlu olacak

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, ’KKTC’ye gidecek Türk vatandaşlarının dikkatine’ uyarısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC’ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur." denildi.

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