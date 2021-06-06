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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 06.06.2021 - 21:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: KKTC'ye gidecekler için önemli uyarı! Yeni tip kimlik kartı zorunlu olacak

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Son dakika: KKTC'ye gidecekler için önemli uyarı! Yeni tip kimlik kartı zorunlu olacak

KKTC’ye gidecek Türk vatandaşları için önemli bir kimlik uyarısı yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gidecek vatandaşların, yeni tip kimlik kartı ile çıkmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, ’KKTC’ye gidecek Türk vatandaşlarının dikkatine’ uyarısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC’ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur." denildi.

Son dakika: KKTCye gidecekler için önemli uyarı Yeni tip kimlik kartı zorunlu olacak

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