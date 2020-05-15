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GeriGündem KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi, Adıyaman'da karantinaya alındı
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DHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 21:11,Son Güncelleme:

KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi, Adıyaman'da karantinaya alındı

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KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi, Adıyaman'da karantinaya alındı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Adıyaman'a getirilen 173 tarım işçisi, karantinaya alındı.

 

Koronavirüs salgını nedeniyle KKTC'den gemiyle Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, sağlık kontrollerinin ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, otobüslerle Adıyaman'a getirildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 173 kişi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan bin Muattal Yurduna yerleştirildi.

AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, işçilerin 14 gün süreyle misafir edileceğini belirtti.

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