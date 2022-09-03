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KKTC'de bir Rum'un aracından Türk askeri bölgesinin işaretlendiği harita çıktı

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#KKTC#Rum#Andreas Soutzi
KKTCde bir Rumun aracından Türk askeri bölgesinin işaretlendiği harita çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 19:39

KKTC'de bir Rum casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan iki Türk askeri bölgesinin işaretli olduğu haritalar çıktı.

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TRT Haber'in haberine göre, KKTC'de bir Rum casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Andreas Soutzi adlı Rum iki gün önce kaldığı Karpaz bölgesindeki otelde telsizini unuttu.

Otel yöneticilerinin telsizi polise teslim etmesiyle başlayan araştırma sonucu Soutzi'nin Kıbrıs Rum kesimine geçtiği belirlendi. Önceki gün yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçen Soutzi gözaltına alındı.

TÜRK ASKERİ BÖLGESİNİN İŞARETLENDİĞİ HARİTA ÇIKTI 

Şüphelinin aracında yapılan incelemede bir telsiz, çok sayıda fotoğraf, harici bellek, ses kayıt cihazı ile KKTC'ye ait 9 harita bulundu. Haritaların birinde Ada'nın kuzeyindeki iki Türk askeri bölgesinin üzerinin işaretlendiği tespit edildi.

KKTCde bir Rumun aracından Türk askeri bölgesinin işaretlendiği harita çıktı

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GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Soruşturma halen devam ederken mahkemeye çıkarılan şüpheli için 5 gün daha gözaltı süresi verildi.

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#KKTC#Rum#Andreas Soutzi

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