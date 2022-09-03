KKTC'de bir Rum'un aracından Türk askeri bölgesinin işaretlendiği harita çıktı

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TRT Haber'in haberine göre, KKTC'de bir Rum casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Andreas Soutzi adlı Rum iki gün önce kaldığı Karpaz bölgesindeki otelde telsizini unuttu.

Otel yöneticilerinin telsizi polise teslim etmesiyle başlayan araştırma sonucu Soutzi'nin Kıbrıs Rum kesimine geçtiği belirlendi. Önceki gün yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçen Soutzi gözaltına alındı.

TÜRK ASKERİ BÖLGESİNİN İŞARETLENDİĞİ HARİTA ÇIKTI

Şüphelinin aracında yapılan incelemede bir telsiz, çok sayıda fotoğraf, harici bellek, ses kayıt cihazı ile KKTC'ye ait 9 harita bulundu. Haritaların birinde Ada'nın kuzeyindeki iki Türk askeri bölgesinin üzerinin işaretlendiği tespit edildi.

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GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Soruşturma halen devam ederken mahkemeye çıkarılan şüpheli için 5 gün daha gözaltı süresi verildi.