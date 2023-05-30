KKTC ve Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ayrıca Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Yapılan açıklamada, "Kiryakos Miçotakis görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi" denildi.