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KKTC ve Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

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#KKTC#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tebrik
KKTC ve Yunanistandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 20:15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ayrıca Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Yapılan açıklamada, "Kiryakos Miçotakis görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi" denildi.

 

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#KKTC#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tebrik

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