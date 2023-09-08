Kızılay’dan Eğitim Seferberliği... Başta deprem mağdurlarına destek verilecek

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Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, Kızılay olarak hedeflerinin başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye’de hiçbir öğrencinin eğitim-öğretim sürecine eksikliklerle başlamamasını sağlamak olduğunu, Dünyada eşine az rastlanır Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden 11 ilde 13 milyondan fazla insanın doğrudan etkilendiğini hatarlatan Ramazan Saygılı, “85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da dolaylı olarak etkilendi. Büyük deprem felaketinin doğrudan veya dolaylı etkilerinin hala sürdüğünü söylemek de mümkün. Büyük deprem felaketi, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi eğitim-öğretim alanını da derinden etkiledi” dedi.

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BİZ DE VARIZ MESAJI



Saygılı şunları kaydetti: “Çocuklarıız 11 ilimizde insanüstü bir çabayla eğitim sürecinden kopmamaya çalıştı. Biliyoruz ki şartlar çok ağırdı, yaşıtları gibi eğitim-öğretim imkanlarına ulaşmaları hiç de kolay olmadı. Ancak bölge onlarca çeşitli sınavlarda onlarca şampiyonla “biz de varız ve hayat devam ediyor” mesajını tüm ülkeye verdi. Kızılay olarak depremin akut döneminden beri sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayat tam anlamıyla normale dönene kadar de burada olacağız ve depremzede kardeşlerimizin ellerini hiç bırakmayacağız. Özellikle de ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz genç kardeşlerimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Biz biliyoruz ki yarın jeolojik testleri yapacak mühendislerin en iyileri, en iyi inşaat mühendisleri yarının doktorları yarının mühendisleri yarının Deprem bilim adamları, en iyi arama kurtarmacılar, en gönüllü Kızılaycılar buradaki kardeşlerimiz arasından çıkacak” dedi.

KONTEYNER KENTTE KIRTASİYE DAĞITILDI



“Bugün bize düşen bir görev var” diyen Saygıllı, şöyle devam etti: “ Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz depremzede vatandaşlarımız için hazırladığımız konteyner kentimizde ailelerimizi ziyaret etti. Kızılay olarak “Bir Çocuğun Eğitimi Türkiye’nin Geleceği” sloganıyla yürüttüğümüz eğitim kampanyasına hayırseverlerimizin desteği ile gelen kaynaklardan oluşturduğumuz kırtasiye yardımlarını dağıttılar. Söz konusu kampanyamıza hayırseverlerimiz 110 milyon liranın üzerinde bir bağış yaptılar ve “hiçbir öğrenci yeni eğitim yılana eksikle başlamasın” diyerek Kızılay’a emanet ettiler. Bizler de bu kaynaklarla 47 bin 600 öğrenci kardeşimizi için destek planlaması yaptık.”

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Saygılı, yeni eğitim öğretim yılında 47 binden fazla öğrenciyi burs, kırtasiye yardımı, kıyafet yardımı, online eğitim platformları ile destekleyeceklerini belirterek, “Altını çizerek söylemek istiyorum: Kızılay 2023-2024 eğitim öğretim yılında çoğu deprem bölgesinde olmak üzere 47 bin 600 öğrenciye çeşitli yollarla destek verecek. Başta deprem bölgelerinde öğrenim gören, liselere giriş ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan 20.000 öğrenciye online eğitim platformları verilecektir. Lise ve üniversite seviyesindeki 6.000 öğrenciye tek seferlik 750 TL eğitim yardımı yapılacaktır. İlkokul seviyesindeki 20.000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılacak. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 1.600 öğrenciye aylık 1.000 TL olacak şekilde burs yardımı yapılacak.”



DESTEĞE ÇAĞRI



Saygılı, hayırseverlere çağrıda bulunarak, “Biz daha fazla kardeşimize ulaşmak istiyoruz. Burada sizlerin vasıtanızla hayırseverlerimize, bağışçılarımıza seslenmek istiyoruz: Kentler için doğru yer seçimi, doğru bina yapımı, doğru şehirleşme, etkin afet müdahale planlaması, etkin sağlık organizasyonu, etkin psikososyal destek çalışmaları bugün bu acıyı yaşamış kardeşlerimiz tarafından yapılacak. Eğitime verilen destek Türkiye’nin geleceğine verilen destektir. Kızılay’ın eğitime destek çalışmalarını destekleyiniz, daha fazla çocuğumuza daha fazla gencimize sizin vasıtanızla destek olalım ve geleceğimizi emin ellere bırakalım.”

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Kızılay’ın resmi internet sitesi olan kizilay.org.tr üzerinden yardım hesaplarına ulaşılabileeğini belirten Saygılı, “Küçük büyük desteklerinizi bekliyoruz. SMS’lerle çalışmalara destek olabilirsiniz. Ayrıca ülke çapındaki tüm şubelerimizden eğitim için bağışta bulunabilirsiniz. Tüm bankalarımızdan da Kızılay’ın eğitime destek çalışmalarına katkı verebilirsiniz. Eğitim yardımlarımız eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek. Nerede eksiği olan bir kardeşimiz olursa Kızılaycılar onun yanında olacak” bilgisini paylaştı.