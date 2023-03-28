Kızılay Başkanı Kınık: İstifa edersem kaos olur

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Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Kerem Kınık dün TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na sunum yaptı. Hakkındaki iddiaları da cevaplayan Kınık, özetle şunları söyledi:

130 BİN 271 ÇADIR TESLİM ETTİK: 6 Şubattan beri toplamda 130 bin 271 çadırı bölgeye seferber ettik. Bu çadırların 36 bin 720’si Kızılay Çadır Tekstil Fabrikası’nda üretilip AFAD’a teslim edilen kısmı. Kızılay Çadır Tekstil Fabrikası’nın günlük üretim kapasitesi 1200. Yapılan kan bağışı toplam 421 bin 629. Depremzedeler için 1.5 milyar değerinde nakdi yardım sağladık.

AHBAP’A ÇADIR SATIŞINDAN HABERİM OLMADI: Çadır satışı AHBAP’a 10 Şubat’ta yapıldı. Bundan ne AHBAP Derneği’nin Başkanı’nın ne de benim haberim vardı. Bana sorsalardı ‘AHBAP’a göndermeyin, biz bunu kendimiz götürürüz’ derdim. Ama sormamışlar. O çadırlar bölgeye kuruldu. ‘Kızılay kendi depolarında olan çadırı, götürüp bir vatandaşa ya da AHBAP’A sattı’ diye lanse edildiği için itiraz oluştu. O çadırlar kuruluşumuzun ürettiği çadırlar. Burada vatandaşın bağışı ile yapılan bir çadır yoktur.

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BEŞ KATI MAAŞ FALAN YOK: Şirketlerden huzur hakları, beş maaş vesaireler gibi bunların hepsi hilafıhakikattir. Kızılay’daki bütün işlemler kamu teamülleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çerçevede bir yerden ödenti yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz iş ve işlemlerden doğan çok sayıda risk var. Mesela bir yılda afet operasyonlarına giden makam arabamın ödediği trafik cezası 30 bin TL. İmtiyazımız yok. Biz denetleniyoruz.

YANGININ ORTASINDA İSTİFA OLMAZ: ‘Neden istifa etmiyorsunuz?’ diye soruldu. Bu şuna benziyor. Bir yerde yangın var ve itfaiye teşkilatı o yangını söndürmeye çalışıyor. Birileri bu teşkilatın başarısız olduğunu ifade ediyor ve ‘Görev yerinizi terk edin’ diyorlar. Bu, gerçekle uymayan bir yaklaşım. Kızılay Genel Başkanı istifa ettiği anda 2 ay içerisinde genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay Genel Başkanı ile yönetim kurulunun istifası halinde Kızılay’ın idari anlamındaki işlemler durur. Kaldı ki oluşacak olan tartışmalarla, sahada 300 bin gönüllümüzün bu süreçte yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür.

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TEK YÜREK BAĞIŞLARI

-“Türkiye Tek Yürek Kampanyası’nda 919 milyon 982 bin TL bağış taahhüt edildi. 565 milyon TL’si Kızılay’a geldi. Kalanı bekleniyor. Yaraları Birlikte Saralım’da 1 milyar 203 milyon 731 bin 442 TL ayni, 1 milyar 991 milyon 263 bin 751 TL nakdi olmak üzere toplam 3 milyar 194 milyon 995 bin 193 TL bağış sağlandı.”