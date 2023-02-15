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Kıyıya vuran yunus, depremzede aile sayesinde kurtarıldı

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#Yunus#Depremzede#Alanya
Kıyıya vuran yunus, depremzede aile sayesinde kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 15:46

Gaziantep'teki evleri depremde yıkıldıktan sonra Antalya'nın Alanya ilçesine gelen aile, yerleştirdikleri otelin sahilinde kıyıya vuran yunusun kurtarılmasını sağladı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Gaziantep'te evleri yıkılan Çay ailesi, hafta başında Alanya'nın Okurcular Mahallesi'nde bir otele yerleştirildi. 17 yaşındaki Efe Çay, bu sabah sahilde dolaşırken boyu 4 metreye yakın bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti. Efe Çay'ın haber verdiği babası Savaş Çay, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarmaya durumu bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplere Çay ailesi de yardım etti. Kıyıya vurduğu ve kayadan kurtulamadığı belirlenen yunus sıkıştığı yerden çıkarıldıktan bir süre sonra yüzerek gözden kayboldu. Savaş Çay, oğlunun fark ettiği yunusun kurtarıldığından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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#Yunus#Depremzede#Alanya

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