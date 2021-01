Kıyıda balık avına geçici durdurma

Hürriyet Gazetesi’nde, önceki gün ve dün yayınlanan haberlerle kıyıda avlanmanın yarattığı tehlikeye dikkat çekilmişti. Bunun üzerine dün Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ACİL ÖNLEM GEREKLİLİĞİ

“Son günlerde yapmış olduğumuz gözlemlerde ve araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmalarında, Marmara denizinde ve İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk bulunmadığı ancak, İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz’in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden dolayı balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanundan yetki alarak çıkarılan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda 08 Ocak 2021 tarihi 00.01 saatinden 18 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatleri arasında, her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığı durdurulmuştur. Bu süre içerisinde Bakanlığımızca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde, 10’ar günlük periyodlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecek.”

HÜRRİYET YAZMIŞTI