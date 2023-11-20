Kış yüzünü gösterdi... İstanbul’da karlı sabah

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da dün sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Taksim Meydanı’nda da etkili olan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü. Kar yağışı bazı ilçelerde ise sulu kar şeklinde görüldü.

ANADOLU YAKASINDA

Kar yağışı, kentin Anadolu yakasında da etkili oldu. Kartal ve Pendik’te yüksek kesimlerde evlerin çatıları, ağaçlar ve yerlerin karla kaplandığı görüldü. Sabah saatlerinde kar yağışının durmasının ardından yağmur başladı. Yılın ilk karını heyecanla karşılayan İstanbullular, cep telefonlarıyla çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyadanpaylaştılar. Aydos Tepesi çevresindeki ormanlık alan da beyaza büründü.

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FIRTINA VE SAĞANAK

İstanbul’da hafta sonu başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına ise hayatı felç etti. Şile’nin Ağva Mahallesi’ndeki Yeşilçay Deresi taştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, önceki gün 14 derece olan sıcaklıklar dün 2 dereceye kadar geriledi. Hafta sonu metrekareye 30 ila 82 kg aralığında yağış kaydedildi. İBB ekipleri 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesiyle, gelen 2.921 ihbara (su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi, tehlike arz eden parça vb.) müdahale etti. İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’da su basan ev ve işyeri sayısı 210 civarında” dedi.

1 GEMİ BATTI 1 GEMİ KAYIP

- Fırtınada Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında ‘Kafkametler’ adlı Türk gemisi kayboldu. Denizcilik Genel Müdürlüğü12 personelin bulunduğu gemi ile temas kurulamadığını belirtti. Ereğli’de de fırtına nedeniyle sürüklenen Kamerun bandıralı “Pallada” isimli yük gemisi, büyük dalgalar sebebiyle karaya sürüklenip ortadan ikiye parçalandı. Gemide bulunan 13 mürettebat AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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BARAJLAR YÜZDE 20 OLDU

İstanbul’da yüzde 16 seviyelerinde olan barajların doluluk oranı hafta sonu yağan yağmurların ardından 20.54’e ulaştı. İstanbul’daki barajlarda son 15 günde doluluk oranları yüzde 16-17 civarlarında seyrediyordu. Son 10 yılın en düşük doluluk oranı yüzde 25.82 ile Kasım 2020’de görülmüştü. Dün itibarıyla barajların doluluk oranları, Ömerli yüzde 40.14, Darlık 30.7, Elmalı yüzde 33.81, Terkos yüzde 12.49, Alibey yüze 23.37, Büyükçekmece yüzde 7.19, Sazlıdere yüzde 5.7, İstrancalar yüzde 20.27, Kazandere yüzde 5.84, Papuçdere yüzde 2.49 olarak açıklandı. Barajlardaki toplam su miktarı ise 178.46 milyon metreküp oldu.

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YURTTA KARA KIŞ MANZARALARI

ANKARA: Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.

DİYARBAKIR: Hani ilçesinde sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Zihinsel engelli Behçet Avcı (45), taşan Eski Su Değirmeni deresine kapılıp sürüklendi. Sürüklendiği tarlada ağır yaralı olarak bulunan Avcı hastanede hayatını kaybetti.

ULUDAĞ: Uludağ kış sezonunu hızlı açtı. Kar kalınlığının 52 santimetreye ulaştığı açıklandı. Jandarma Uludağ yolunda kar lastiği veya zinciri olmayan araçların geçişine izin vermedi.

BOLU: Özellikle Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özellikle kar lastiği takmadan yola çıkan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.

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ABANT GÖLÜ: Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na da mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığı 3 dereceye düşerken Abant’ta yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

SAKARYA VE KOCAELİ: Adapazarı ilçesinde kopan bir ağaç otomobilin üstüne devrildi. Karasu ilçesinde bina ve evlerin çatılar uçtu, direkler yıkıldı.Kocaeli Valiliği, 20’si konut, 5’i iş yeri olmak üzere toplamda 25 su baskını, 5 çatı uçması, 26 ağaç devrilmesi ve 31 trafik kazası meydana geldiğini ve kazalarda 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke Vapur İskelesi’nde meydana gelen hasar sebebiyle Hereke-Karamürsel deniz seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını açıkladı. Kış turizmi ile ünlü Kartepe ise kar ile şenlendi.

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ANTALYA: Fırtına nedeniyle Antalya’da bazı uçak seferleri iptal edildi. Kent merkezinde de çöp konteynerleri savruldu, ağaçlar devrildi. Side Limanı’nda bağlı ‘MyDream’ adlı tekne de fırtına nedeniyle battı. 3 tekne de hasar gördü.

MERSİN: Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada “112 Acil Çağrı Merkezimize 262 su baskını, 14 heyelan ve taş düşmesi,34 mahsur kalma, 8 ağaç devrilmesi,2 trafik kazası, 1 teras göçmesi,2 yıldırım düşmesi olmak üzere 323 olay ihbarı gelmiştir” denildi.

ZONGULDAK: Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle hükümlüler başka infaz kurumlarına nakledildi. Kozlu ilçesindeki Ilıksu Deresi’nde sular yükseldi. Yükselen sular mahallenin içine aktı. Selin ortasında mahsur kalan araçta bulunan 4 kişi ve bir köpek jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

OKULLAR TATİL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitim ve öğretime ara verildi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Şile İlçesi’nde 20 Kasım Pazartesi günüilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi. Zonguldak’ta da fırtına ve sağanak etkili olurken, valilik okulların bugün için 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Bolu ve Sinop ile Düzce’nin Akçakoca ve Yığılca ilçeleri,Sakarya’nın Hendek ilçesi, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi. Bartın’ın Amasra ilçesinde de okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi. Karabük’ün Eflani ve Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.