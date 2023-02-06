Kış okullarına 250 bin öğrenci

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre öğrenciler, kurslardan fazlasıyla mutlu ayrıldığını, eksikliklerini tamamlarken kursların oldukça öğretici ve eğlenceli olduğunu ifade etti. BİLSEM’lerde bilim ve sanat kurslarından da 2. ve 12’nci sınıf aralığındaki öğrenciler faydalandı. Robotik, yapay zekâ, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl ilk kez düzenlenen kış okullarına 250 bin öğrencinin katıldığını açıklayarak şöyle dedi: “Geçen yaz ilk defa yaz okulları açmıştık. Yarıyıl tatilinde de yine dört farklı alanda bilim, sanat, matematik ve İngilizce kış okulu açtık. Kış okullarına öğrencilerimiz çok yoğun katılım sağladı. Yaklaşık 250 bin öğrencimiz bu kurslardan faydalandı. Evlatlarımızın en nitelikli eğitimi alması ve onları yalnız bırakmama adına farklı uygulamaları hayata geçirerek her zaman yanlarında olacağız.”