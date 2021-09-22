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Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması 2021

#Kış Lastiği Ne Zaman Takılır#Kış Lastiği Uygulaması 2021#Kış Lastiği
Kış lastiği ne zaman takılır Kış lastiği uygulaması 2021

Havaların soğumasıyla birlikte yaklaşan kış aylarında uygulanan zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılması gerektiği araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı bile. Peki kış lastiği ne zaman takılır? İşte zorunlu kış lastiği uygulaması 2021.

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“Kıs lastiği ne zaman takılır?” sorusu son zamanlarda sürücüler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Yazın bitişi ve havaların serinlemesiyle birlikte kış lastiği hazırlıklarının ne zaman yapılacağı merak konusu. Kanunen bazı araçların takması zorunlu olan kışlık lastik, yıl içinde belli tarihler arasında kullanılıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? İşte, zorunlu kış lastiği uygulaması 2021 ile ilgili detaylar…

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 2021

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

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KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU 2021?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

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