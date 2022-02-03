‘Kış Kartalı’ndan PKK terörüne çifte pençe

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), önceki gece PKK’ya büyük bir hava darbesi vurdu. Gece yarısına doğru başlayan harekâtta Kuzey Irak’ta terör yuvası Mahmur Kampı’nın da ötesinde, 165 kilometre derinlikte bulunan Karacak, Irak’tan Suriye’ye geçiş güzergâhı üzerindeki Sincar ile Suriye’de Türkiye sınırına yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta Kamışlı yakınındaki Derik vuruldu. Milli Savunma Bakanı Akar harekâtı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde yönetti. Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya’dan da harekâta ilişkin düzenli bilgi aldı.

60 HAVA ARACI, 80 HEDEF

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Edinilen bilgiye göre harekâta ağırlıklı olarak Diyarbakır’daki ‘Pars (181. Filo)’ ve ‘Atmaca (182. Filo)’ filolarına bağlı, 6 farklı üsten havalanan gece görüşüne sahip F-16’lar katıldı. Silahsız ve silahlı insan hava araçlarının (İHA/SİHA) yanı sıra tanker uçağı ile havadan erken uyarı ve kontrol uçağı da (AWACS) harekât boyunca havadaydı. Harekâta toplam 60 kadar hava aracı katıldı. Akar ve TSK komuta kademesi İHA’ların yansıttığı görüntülerle operasyonu yakından takip etti. Savaş uçakları üslerine iniş yapmadan tanker uçağından yakıt ikmali yaptı. Çoğunluğu yerli ve milli lazer güdümlü bombalarla hedefler tam isabetle vuruldu. AWACS da tüm harekât sahasını kontrol altında tuttu. Harekâtta 165 kilometre derinlikte Karacak, 85 kilometre derinlikte Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik’teki 80’e yakın hedefin vurulduğu, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

TOPLANTI YERLERİ VURULDU

Harekâtın düzenlendiği bazı yerlerde teröristler sivil halkı “canlı kalkan” olarak kullanmaya çalışsa da Mehmetçiğin hassasiyeti sayesinde bunu başaramadı. Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir binanın da vurulduğu belirtildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar harekâtı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve komutanlarla birlikte yönetti.

AKAR: İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kış Kartalı Harekâtı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha TSK’nın nefesini enselerinde hissettiler” dedi. Hedeflerin imha edilmesi sonrası personele hitap eden Akar, “Maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak” diyerek özetle şunları söyledi:

“Harekât hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Bu harekâtta da hem planlamada hem icrada masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekâtı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargâhları hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı.

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LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER

Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır.

Harekâtta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde harekâta ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız. Bu harekâtla arananlar listesindeki her renkten çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetlerimizin kartalları kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek.”

MEŞRU MÜDAFAA

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Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada harekâtın Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla BM Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda yapıldığını duyurdu. Bakanlık harekât sonrası tüm uçakların emniyetle üslerine döndüğünü de bildirdi.