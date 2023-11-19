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Kırşehir'de 'tuz' yüzünden cinayet: Tabancayla öldürdü

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#Kırşehir#Tuz#Kaya Tuzu
Kırşehirde tuz yüzünden cinayet: Tabancayla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 16:43

Kırşehir'de Hüseyin Kozanhan (54), sipariş ettiği kaya tuzunu fazla getirdiği gerekçesiyle işletmeci Hacı Türk'ü (26), silahla vurarak öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Tosunburnu köyünde meydana geldi. Köyde mandıra işi ile uğraşan Hüseyin Kozanhan, hayvanları için kaya tuzu işletmecisi Hacı Türk'e, tuz siparişi verdi.

Kırşehirde tuz yüzünden cinayet: Tabancayla öldürdü

(Hacı Türk)

İddiaya göre; Hacı Türk, istenilen kaya tuzundan fazla miktarda getirdi ve Kozanhan'dan fazla para istedi. İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kozanhan, ruhsatsız tabancası ile Türk'e ateş etti. İhbarla köye ekipler sevk edildi. Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kozanhan jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. 

Kırşehirde tuz yüzünden cinayet: Tabancayla öldürdü

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#Kırşehir#Tuz#Kaya Tuzu

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