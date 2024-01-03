×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kırşehir'de 100 bin liralık hırsızlık! Kıyafetlerini değiştiren şüpheliler, ayakkabılarından yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kırşehir#Hırsızlık#Ayakkabı
Kırşehirde 100 bin liralık hırsızlık Kıyafetlerini değiştiren şüpheliler, ayakkabılarından yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 14:52

Kırşehir'de elektronik eşya satan iş yerinden 100 bin liralık eşya çalıp çıktıktan sonra kameraların olmadığı noktada kıyafetlerini değiştiren 3 şüpheli, ayakkabılarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Kent merkezinde geçen yıl 10 Aralık’ta, kapalı olan elektronik eşya satan bir iş yerine giren 3 kişi, 1,5 dakikada 100 bin TL değerinde elektronik eşyayı çaldı. Sabah geldiğinde malzemelerin çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için dükkan ile bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İş yerinden çıkan, başlarında kapüşon olan şüphelilerin gittikleri istikamet üzerindeki başka kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ancak görüntülerde şüpheliler tespit edilemedi.

Detaylı inceleme yapan ekipler, şüphelilerin kamera olmayan noktada kılık değiştirdiği, giydikleri ayakkabılardan farklı noktalardan bölgelerden yürüyerek taksiye bindiklerini saptadı. Taksiciye ulaşan ekipler, şüphelilerin M.Ü., A.D. ve R.D. olduğunu belirledi. 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırşehir#Hırsızlık#Ayakkabı

BAKMADAN GEÇME!