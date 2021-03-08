Kırmızı listedeki Aksaray'da flaş karar: Marketlerde indirim kampanyası yapılmayacak

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, zincir marketler de dahil olmak üzere tüm market ve benzeri iş yerlerinin indirim ve damping adı altında yaptıkları kampanyaların, vatandaşların bir arada bulunarak yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla ikinci bir karara kadar yapılmamasına karar verilmiştir."

PAZAR GÜNÜ BAKKAL VE MANAVLAR DA KAPATILMIŞTI

Kırmızı listedeki Aksaray'da normalleşme döneminde ilk kez alınan bir kararla önlem olarak bakkal ve manavlar da kapatılmıştı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 4 Mart Perşembe günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan kentte alınacak tedbirlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız" demişti.





