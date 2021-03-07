Bir şehir tamamen kapandı... Türkiye'de normalleşme sonrası ilk kez uygulanıyor

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Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor. Bakkal ve manavlar dahil kapatıldı. Kısıtlamalara uyulurken, polis de kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada Aksaray'daki vaka sayısı 123,08’den 140,89’a yükseldi.



VALİ'DEN AÇIKLAMA

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 4 Mart Perşembe günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan kentte alınacak tedbirlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

KISITLAMADA ARAÇ BULAMAYAN ÖĞRENCİYİ, VEFA GRUBU EVİNE GÖTÜRDÜ

İstanbul'dan otobüsle geldiği Aksaray'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma aracı bulamayan üniversite öğrencisi Efe Mutlu'yu (25), Vefa Sosyal Destek Grubu evine götürdü. Üniversite öğrencisi Efe Mutlu, İstanbul'dan yolcu otobüsüyle memleketi Aksaray'a geldi. Kısıtlama nedeniyle toplu taşı aracı ve taksi bulamayan Mutlu, o sırada devriye görevi yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun görünce durumu anlattı. Bunun üzerine vefa ekipleri, Mutlu'yu evine götürdü. Mutlu, "İstanbul'dan Aksaray'a geldim. Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hiçbir şekilde evime gidemedim. Şehirde toplu taşıma ve taksiler çalışmıyor. Ailemin de dışarı çıkma izini olmadığı için beni almaya gelemedi. Vefa Sosyal Destek Grubu sahip çıktı" dedi.