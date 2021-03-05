MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı
GeriGündem Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'daki 1 mahalle ve 1 cadde ile 7 sokak, 5 gün karantinaya alındı. Bölgede komşu ziyaretlerinin fazla olduğu belirtildi.

Aksaray'da, koronavirüs tedbirleri artırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Somuncubaba Mahallesi’nin tamamında, Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile Bahçesaray Mahallesi'ndeki 8520, Fatih Mahallesi 4129, Küçük Bölcek Mahallesi 2680, Kılıçaslan Mahallesi 1319, Ereğlikapı Mahallesi 1476 ve Coğlaki Mahallesi 1216-1232 numaralı sokaklar, vaka sayısındaki artış nedeniyle 5 gün karantinaya alındı. Karantinaya alınan 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokakta, komşu ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında özellikle son 1 haftada artış olduğu belirtildi. Polis, karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Bu bölgelerdeki yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları ile açık olan market ve bakkallardan online satış ile karşılanacağı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi