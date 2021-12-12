Kırmızı bültenle aranıyordu! 'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Beşiktaştan ters köşe karar Yabancı gelecek derken yerliye dönüş Sürpriz adaylar...Beşiktaş'tan ters köşe karar! 'Yabancı gelecek' derken yerliye dönüş! Sürpriz adaylar...#Beşiktaş
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Omicronda ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Meteoroloji uyardı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat#Hava Durumu
1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...#Dolandırıcılık
Çin yüzünden tepetaklak olmuştu... Kripto para birimleri için önemli gelişmeÇin yüzünden tepetaklak olmuştu... Kripto para birimleri için önemli gelişme! #Kripto Para
İsrail sır gibi saklıyordu... Deşifre olduİsrail sır gibi saklıyordu... Deşifre oldu#İsrail
Altın fiyatları için kritik hafta... Çarşamba açıklanacak Yön belirleyecekAltın fiyatları için kritik hafta... Çarşamba açıklanacak! Yön belirleyecek#Altın Fiyatları
Kiliseyi karıştıran evlilik Görevinden uzaklaştırldıKiliseyi karıştıran evlilik! Görevinden uzaklaştırldı#İspanya
Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'#Kerem Bürsin
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
Tercüman Nazlı Birgenden duygusal paylaşım Fanatik Beşiktaşlı olarak...Tercüman Nazlı Birgen'den duygusal paylaşım! 'Fanatik Beşiktaşlı olarak...'#Nazlı Birgen
Kendini sürekli yorgun, mutsuz ve enerjisiz hissedenler buraya: Kış uykusunda olabilirsinizKendini sürekli yorgun, mutsuz ve enerjisiz hissedenler buraya: Kış uykusunda olabilirsiniz#Psikoloji
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı bültenle aranıyordu! 'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalandı

#Adana#Ukrayna#Polis

Adana’da 'kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma ve tehdit' suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ‘Tabut Ali’ lakaplı firari Ali Doğan Efe (35), Ukrayna’nın Kiev kentinde polisler tarafından yakalandı. Türkiye’ye getirilen ve Adana polisine teslim edilen Efe, tutuklandı.

Haberin Devamı

Polisin 2009'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan Ali Doğan Efe, yargılama sırasında tahliye edildi. Suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için 'Tabut Ali' olarak tanınan Efe, yerel mahkemece 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karar Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Efe'nin, karar kesinleşmeden 1 ay önce yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Adana polisi firari hükümlünün Ukrayna’nın Kiev kentinde olduğunu saptadı. Polis, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na konuyla ilgili rapor gönderdi. Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Kırmızı bültenle aranıyordu Tabut Ali Ukrayna’da yakalandı

Bunun üzerine Ukrayna polisi operasyon düzenleyerek Ali Doğan Efe’yi Kiev’de saklandığı evde yakaladı. Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye’ye iade edildi. 'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' suçlarından kaydı olan Efe, Adana’ya getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gözden Kaçmasın

1 milyon dolarlık tuzak1 milyon dolarlık tuzakHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Ukrayna#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat