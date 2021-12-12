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1 milyon dolarlık tuzak

#Dolandırıcılık#Polis#İstanbul
1 milyon dolarlık tuzak

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları geçen günlerde yüksek mühendis C.A. adlı kadını aradı.

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C.A.’ya, “Hesaplarınızı FETÖ ele geçirdi. Biz operasyon başlattık. Operasyon bitene kadar evdeki ve bankadaki paraları bize vermeniz gerekiyor. Operasyon bitince parayı size iade edeceğiz” dedi. Telefondaki kişi, “Eğer paraları getirmezseniz sizin de başınız belaya girecek” dedi. Korkuya kapılan C.A. ile kendisi gibi yüksek mühendis olan eşi E.A., hemen evdeki paraları yanlarına alarak dışarı çıktı.

PARKTA BULUŞTULAR

Sarıyer’de bir parkta kuryeye 500 bin dolar verdiler. Dolandırıcı ertesi gün tekrar aradı. Çifte, “Bankada da paranız var onu da getirin” dedi. Telefondaki kişi, çifti bu kez kuryeyle Göktürk’teki bir parkta buluşturdu. Çift, burada da kuryeye 400 bin dolar verdi. Birkaç gün sonra yine arayan dolandırıcı, başka paraları olup olmadığını sordu. C.A., bankada 70 bin dolarlarının kaldığını söyleyince, öfkeli bir ses tonuyla, “Bu parayı da getirin” diyerek, Bakırköy’deki Botanik Parkı’nı adres gösterdi. Çift, son paraları olan 70 bin doları da verdi.

‘EVİ DE SATIN’

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Dolandırıcı tekrar arayarak çifte, “Evinizi satın parasını da söyleyeceğim yere getirin” dedi. Çift bunun üzerine polisi arayarak yaşadıklarını anlatınca dolandırıldıklarını anladı. Büyük bir şok yaşayan çift şikâyetçi oldu. Polis, dolandırıcıları arıyor.

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#Dolandırıcılık#Polis#İstanbul

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