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Kırmızı bültenle aranan PKK’lıya nokta operasyon: Küstah tehdit sonu oldu

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#MİT#PKK#Operasyon
Kırmızı bültenle aranan PKK’lıya nokta operasyon: Küstah tehdit sonu oldu
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 07:00

MİT, terör örgütü PKK’nın sözde askeri konsey üyesi Yunus Demir’i, Türkiye’yi sınırdaki üs bölgelerine saldırı yapmakla tehdit ettiği Irak’ın Gara bölgesinde nokta operasyonla öldürdü. Kırmızı bültenle aranan terörist, Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaydı...

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki Türk askerlerine yönelik eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Saldırı için ise örgütün sözde askeri konsey üyesi “Şivan Gever” kod adlı Yunus Demir’in özel olarak görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine MİT bölgeye özel eğitimli saha ajanlarını sızdırdı. Saha ajanları hedef listesine alınan Demir’i takibe başladı. Yapılan hassas çalışmaların

ardından Demir’in yeri belirlendi. Uygun koşulların oluşmasının ardından Irak’ın Gara bölgesine yapılan operasyon ile Demir ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

Demir, geçtiğimiz aralık ayında terör örgütünün yayın organlarında Türkiye’nin sınırdaki üs bölgelerine saldırılar yapacağına dair tehditlerde bulunmuştu. Gara Dağı’ndaki  açıklamalarıyla gündeme gelen Demir, PKK’nın suikast, sabotaj, intihar saldırısı gibi silahlı eğitimlerinden sorumluydu. PKK tarafından Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan Türk askerlerine yönelik saldırılar için özel olarak bölgeye gönderilen Demir’in son olarak Gara Dağı’nda üs bölgelerine yönelik saldırı hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

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BAŞINA 10 MİLYON ÖDÜL KONULMUŞTU

- Interpol tarafından “Kırmızı Bülten” ile aranan Demir, İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinin “kırmızı” kategorisinde de yer alıyordu. Başına 10 milyon lira ödül konulmuştu. Örgütün, “medya savunma alanları” olarak adlandırdığı bölgenin sözde sorumlularındandı. Türk güvenlik güçlerine yapılan eylemlerin planlanmasından da  sorumluydu. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Demir’in, 1995-2012 yıllarında Şemdinli, Çukurca, Yüksekova ve Derecik sınırındaki çok sayıdaki karakol saldırısına bizzat katıldığı bu saldırıları yönettiği de kaydedildi.

 

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#MİT#PKK#Operasyon

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