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Kırıkkale'de Elif'in şüpheli ölümü! Parmak izi bulunmadı

#Kırıkkale#Adli Tıp#Ankara
Kırıkkalede Elifin şüpheli ölümü Parmak izi bulunmadı

Kırıkkale'de, Elif Sinan'ın (24) kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sevgilisi T.A., genç kızın intihar ettiğini ileri sürdü. Savcılığın soruşturma dosyasına giren polis raporunda ise bıçakta sadece T.A.'nın parmak izine rastlanıldığı, Elif'in parmak izinin bulunmadığı belirtildi. Bu rapor ve T.A.'nın ifadesindeki çelişkileri ortaya koyan güvenlik kamerası görüntülerinin yer aldığı soruşturma dosyası, Elif'in ölümünün aydınlatılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, 4 Ağustos gecesi, kalbinden bıçaklanmış olarak ağır yaralı halde sevgilisi T.A. tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan T.A., savcılık ifadesinde, 1 yıldır sevgili oldukları Elif'in hem okuyup hem kafede garson olarak çalıştığını söyledi. Olay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini belirten T.A., tartıştıklarını, Elif'in taksiyle eve gittiğini, kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini söyledi. T.A., "Tartışma nedeniyle ayrılmak istediğimi söyledim. 'Gitme, beni bırakma' dedi. Eline bıçak alıp, 'Sensiz yaşayamam' dedi. Elindeki bıçağı aldım. Evdeki tüm bıçakları toplayıp, evden ayrıldım. 5 dakika sonra tekrar eve döndüm. Kapıyı açan olmayınca mesaj attım. Beni arayıp yakındaki marketin önünde olduğunu söyledi. Yanına gittim. Araca binince tekrar 'Beni bırakacak mısın' diye sordu. Sinirlenip, 'Evet' dedim. Araçtaki siyah saplı bıçağı alarak indi. Bıçağı sağ elinde tuttuğunu gördüm. Aynı soruya tekrarladı. 'Evet' deyince bıçağı kalbinin altına soktu. Elif’i kucaklayarak hastaneye götürdüm. Kesinlikle Elif'e fiziki bir müdahalem olmadı" dedi.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kasten öldürme' yönünden yürütülen soruşturma kapsamında, ​İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nden şüphelinin ifadesi doğrultusunda iki sevgilinin tartıştığı kafe ve ölüm olayının yaşandığı yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya delil olarak sunuldu. Kafedeki görüntülerde; şüpheli T.A.'nın kafeye geldiğinde Elif'e sarılması, birlikte masaya oturmaları, kısa süre sonra Elif'in masadan hızla kalkıp taksiyle ayrılması, T.A.'nın da peşinden gitmesi yer aldı. Olay yerindeki görüntüye ise aracın durması, şüphelinin araçtan inip tekrar binmesi yansırken, Elif'in araçtan indiğine dair görüntü yer almaması dikkat çekti.

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BIÇAKTA PARMAK İZİ YOK

Olaya ilişkin polis raporları ile şüpheli ve tanık ifadeleri de dosyaya girdi. Olayda kullanılan bıçakta sadece şüpheli T.A.'ya ait parmak izi bulunduğu, intihar ettiği ileri sürülen Elif'in parmak izine rastlanılmadığı yönündeki polis kriminal raporu da delil olarak dosyada yer aldı. Savcılık, Elif'in ölümündeki sır perdesinin aralanması için bu rapor ve T.A.'nın ifadesindeki çelişkileri ortaya koyan güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

AVUKAT: 48 KİLO, KABURGASINI KIRAMAZ

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Ailenin avukatı İbrahim Yılmaz, T.A.'nın tutuklanması yönünde savcılığa 5 ay içinde verdiği 7 dilekçede, şüphelinin ifadesindeki çelişkilere dikkat çekti. Avukat Yılmaz, dilekçelerinde, şüphelinin kendisinin ayrılmak istediğini söylediğini; ancak kafede tartıştıkları sırada Elif'in ayrılmak istediğini söyleyerek mekanı terk ettiği yönünde tanık ifadesi olduğunu belirtti. Yılmaz, şüphelinin ayrıca Elif'in araçtan indiğini söylediğini; ancak görüntülerde genç kızın araçtan indiğinin görülmediğini belirtti. Yine olayın olduğu yerde kan izine rastlanılmazken, aracın sağ koltuğunun kan gölüne döndüğünü, bu nedenle olayın araç içinde meydana geldiğini, genç kızın cinayete kurban gittiğini iddia etti. Yılmaz, ölüme neden olan bıçakta şüphelinin parmak izi bulunurken, Elif'e ait parmak izi tespit edilemediğini de belirtti. Avukat Yılmaz, otopsi raporuna göre Elif'in 6'ncı göğüs kafesinde kırık tespit edildiğini, 48 kilo ağırlığındaki genç kızın kendi kendini bıçaklayarak, göğüs kafesinin kırılmasına neden olacak şekilde güç uygulamasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

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KADINA ŞİDDETE KARŞI SAHNEYE ÇIKMIŞ

Öte yandan ölümünün ardından yakınları ve arkadaşları, genç kızın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği yönünde çok sayıda paylaşımda bulundu. Öğretmeni olduğunu söyleyen bir kullanıcı, Elif Sinan'ın 2014 yılında sahne aldığı gösteride, eşinden şiddet gören ev kadınını canlandırırken beyaz elbise ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Elif Sinan 2014 yılında lise öğrencisi olduğu yıllarda, 'Bir hazin hürriyet' adlı kadına şiddete, tacize, tecavüzlere, kadın cinayetlerine tepki için yapılan gösteride sahne almış. Sahnede bu beyaz kıyafetle eşinden şiddet gören bir ev kadınını canlandıran Elif, 'kadına şiddete dur de' diyerek gösterisini tamamlamış" ded

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#Kırıkkale#Adli Tıp#Ankara

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