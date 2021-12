Omikron yoksa beklenen mutasyon mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilir

Haberin Devamı

İKİ HAFTAYA BELLİ OLUR

Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Omikron’un COVID-19’u mevsimsel bir hastalığa çevirebileceği görüşü bir öngörü. İki senaryo var. Virüsün daha hızlı yayılıp daha kolay bulaşması virüse bir avantaj sağlıyor. Hızlıca yayılacak ve Delta’nın yerini Omikron alacak anlamına gelir.

İYİ SENARYO: Zaman içinde hızlı biçimde, Omikron hâkim hale gelir ve daha az hastalık yaparsa yani virülansı düşük ise bizim iki yıldır beklediğimiz ‘sıradan bir enfeksiyona dönüşür’ senaryosu gerçekleşmiş olacak. Omikron her yere yayılacak ama ağır hastalığa ve ölümlere neden olamayacak. Aşılı ya da aşısız kişilerde ölüme neden olmazsa iyi senaryo gerçekleşmiş olacak.

KÖTÜ SENARYO: Ama eğer bu mutasyon hızlı bulaşma özelliğini kazanmışken, virülansı da artmışsa yani hastalık oluşturma gücü değişmemiş ya da artmışsa, o zaman yeniden küresel bir dalgalanma ortaya çıkacak, hasta sayısı artacak, ölümler artacak demektir. Bu kötü senaryo.

HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA DİKKAT

Bu senaryolardan hangisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamamız için bilgiye ihtiyaç var. İlk gelen bilgilere göre, kliniğinin hafif seyrettiği görülüyor. Önümüzdeki bir-iki hafta içinde ne olacağı belli olacaktır. Bu mutasyon daha kolay bulaşacağı için maske, mesafe konusuna önem vermeliyiz, kapalı alanlara girmemeliyiz. Hatta her şey anlaşılana kadar her zamankinden fazla dikkat etmeliyiz.”

ÖLÜM OLMAMASI UMUTLARIMIZI YEŞERTİYOR

Prof. Dr. Nurettin Yiyit: “Bu varyantla ilgili halen bir ölüm bildirilmedi. Çok hızlı bulaştığını biliyoruz ama öldürücülükle ilgili elimizde veri yok. Bir kişinin hastalığa yakalanıp ağırlaşması ve sonunda ölmesi yaklaşık bir-iki ay sürebiliyor. Yani bu varyantın öldürücülük oranını anlamak için zaman gerekiyor. Virüslerin tabiatında mutasyonlar var. Ama bizim o varyanttan korkmamız için yaygın olup olmayacağını ve öldürücü olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Daha önce koronavirüste Sars ve Mers salgınları oldu. Mutasyonlarla tehlikesiz hale geldiler. Öldürücü olsa bile aşılanma oranı çok önemli. Aşılanırsak hastalığı daha hafif geçireceğiz.

COVID-19 BİZİ HEP ŞAŞIRTTI

Bu mutasyon hâkim varyant haline gelir ve mevsimsel bir hastalık haline dönerse, pandeminin hayatımızdan çıkma ihtimali olabilir. COVID-19 bizi her zaman şaşırttı, her zaman da şaşırtabilir. Şu an en büyük cesaret tedbirli olmaktır. Yapmamız gereken maske, mesafe kuralına sıkı sıkı sarılmaktır. Hastalığın çok hızlı bulaşıyor olması bizi temkinli ve tedbirli olmaya itiyor, ölüm olmaması ise umutlarımızı yeşertiyor.”