Omikron yoksa beklenen mutasyon mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilirBilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilir!#Omikron
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Ballon dOr sonrası sular durulmuyor Bu kez Ronaldo...Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Bu kez Ronaldo...#Lionel Messi
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
NATO Komitesi’ne ilk Türk başkanNATO Komitesi’ne ilk Türk başkan#Melike Nikbay
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
Altın yatırımcıları dikkat İşte son durum...Altın yatırımcıları dikkat! İşte son durum...#Çeyrek Altın
Asgari ücrete fevkinde zamAsgari ücrete fevkinde zam!#Asgari Ücret
Bu mu adalet Zihinsel engelli kıza tecavüz ettiler... Mahkemeden iyi hal indirimiBu mu adalet! Zihinsel engelli kıza tecavüz ettiler... Mahkemeden iyi hal indirimi#Tecavüz
Akımlar masum değil... Yeni tehlike: Sen de ekleAkımlar masum değil... Yeni tehlike: Sen de ekle#Instagram
Erdoğan, yeni ekonomi politikalarını anlattıErdoğan, yeni ekonomi politikalarını anlattı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bilim Kurulu sonrası kritik Omicron açıklaması: Endişe verici bir gelişme yokBilim Kurulu sonrası kritik 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok#Fahrettin Koca
Evin tasarımı engelliye göre... Metin Şentürk bir dava daha açtıEvin tasarımı engelliye göre... Metin Şentürk bir dava daha açtı!#Metin Şentürk
Otomotiv devinden Türkiyeye yeni yatırım kararıOtomotiv devinden Türkiye'ye yeni yatırım kararı#Renault
Premier Ligde korkutan olay 35 dakika sonra...Premier Lig'de korkutan olay! 35 dakika sonra...#Chelsea
HABERLERGündem Haberleri

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilir

#Omikron#Koronavirüs#Mutasyon
Omikron yoksa beklenen mutasyon mu Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilir

Dünyayı iki yıldır pandemi gölgesinde bırakan COVID-19, şimdi de Omikron isimli mutasyonuyla gündemde. Omikron hem dünyayı alarma geçirdi hem de salgının bitmesi yönünde umut verdi. Alman bilim insanları, Omikron’un COVID-19’u yok edecek mutasyon olabileceğini söyledi. Sonunda koronavirüs sıradan bir enfeksiyona mı dönüşüyor? Hürriyet, Bilim Kurulu üyelerine sordu...

Haberin Devamı

İKİ HAFTAYA BELLİ OLUR

Prof. Dr. Tevfik Özlü:Omikron’un COVID-19’u mevsimsel bir hastalığa çevirebileceği görüşü bir öngörü. İki senaryo var. Virüsün daha hızlı yayılıp daha kolay bulaşması virüse bir avantaj sağlıyor. Hızlıca yayılacak ve Delta’nın yerini Omikron alacak anlamına gelir.

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilir

İYİ SENARYO: Zaman içinde hızlı biçimde, Omikron hâkim hale gelir ve daha az hastalık yaparsa yani virülansı düşük ise bizim iki yıldır beklediğimiz ‘sıradan bir enfeksiyona dönüşür’ senaryosu gerçekleşmiş olacak. Omikron her yere yayılacak ama ağır hastalığa ve ölümlere neden olamayacak. Aşılı ya da aşısız kişilerde ölüme neden olmazsa iyi senaryo gerçekleşmiş olacak.

KÖTÜ SENARYO: Ama eğer bu mutasyon hızlı bulaşma özelliğini kazanmışken, virülansı da artmışsa yani hastalık oluşturma gücü değişmemiş ya da artmışsa, o zaman yeniden küresel bir dalgalanma ortaya çıkacak, hasta sayısı artacak, ölümler artacak demektir. Bu kötü senaryo.

HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA DİKKAT

Haberin Devamı

Bu senaryolardan hangisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamamız için bilgiye ihtiyaç var. İlk gelen bilgilere göre, kliniğinin hafif seyrettiği görülüyor. Önümüzdeki bir-iki hafta içinde ne olacağı belli olacaktır. Bu mutasyon daha kolay bulaşacağı için maske, mesafe konusuna önem vermeliyiz, kapalı alanlara girmemeliyiz. Hatta her şey anlaşılana kadar her zamankinden fazla dikkat etmeliyiz.”

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilir

ÖLÜM OLMAMASI UMUTLARIMIZI YEŞERTİYOR

Prof. Dr. Nurettin Yiyit: “Bu varyantla ilgili halen bir ölüm bildirilmedi. Çok hızlı bulaştığını biliyoruz ama öldürücülükle ilgili elimizde veri yok. Bir kişinin hastalığa yakalanıp ağırlaşması ve sonunda ölmesi yaklaşık bir-iki ay sürebiliyor. Yani bu varyantın öldürücülük oranını anlamak için zaman gerekiyor. Virüslerin tabiatında mutasyonlar var. Ama bizim o varyanttan korkmamız için yaygın olup olmayacağını ve öldürücü olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Daha önce koronavirüste Sars ve Mers salgınları oldu. Mutasyonlarla tehlikesiz hale geldiler. Öldürücü olsa bile aşılanma oranı çok önemli. Aşılanırsak hastalığı daha hafif geçireceğiz.

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilir

Haberin Devamı

COVID-19 BİZİ HEP ŞAŞIRTTI

Bu mutasyon hâkim varyant haline gelir ve mevsimsel bir hastalık haline dönerse, pandeminin hayatımızdan çıkma ihtimali olabilir. COVID-19 bizi her zaman şaşırttı, her zaman da şaşırtabilir. Şu an en büyük cesaret tedbirli olmaktır. Yapmamız gereken maske, mesafe kuralına sıkı sıkı sarılmaktır. Hastalığın çok hızlı bulaşıyor olması bizi temkinli ve tedbirli olmaya itiyor, ölüm olmaması ise umutlarımızı yeşertiyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omikron#Koronavirüs#Mutasyon

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil