Kirada ‘arabulucu’ rekoru: Bir günde 494 kişi başvurdu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önceki gün başlayan kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Kira uyuşmazlığında 438 başvuru, ortaklığın giderilmesi ve uyuşmazlıklardan kaynaklı 19, kat mülkiyeti anlaşmazlıklarında 32, komşuluk hukuku anlaşmazlıklarından 4, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 1 başvuru olmuş. Arabulucu zemini hazırlayacak, onlara bir çözüm önerisi sunmayacak. Onlar kendi çözümlerini kendileri bulacaklar. Kendileri birbirlerine ne istediklerini söyleyecekler ve üç haftada bunu bitirecekler, bir hafta ilave süre, 4 haftada. Arabuluculuk görüşmeleri sonucu anlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek.”



ÜCRETİ NE OLACAK

Arabuluculukta yapılacak ücretlendirme de merak konusu oldu. Ev sahibi ve kiracılar, Adalet Bakanlığı’nca her yıl belirlenen Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ücret ödeyecekler. Arabulucuda taraflar anlaşamazsa, ilk iki saat ücretini devlet ödüyor. Tarifeye göre arabulucunun saatlik ücreti 400 lira. Anlaşma sağlanırsa, iki saate kadar ev sahibi ve kiracıdan 800’er liradan 1600 lira ücret alınacak. Örneğin tahliye talepli bir başvuruda iki saatlik süreçte görüşme tamamlanır ve anlaşma sağlanırsa taraflar 800’er lira ödeyecekler.