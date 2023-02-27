Kimsesiz ‘Lokma’ya sahip çıktılar

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Durmadan enkaza girip çıkıyordu. Muhtemelen sahibi de o enkazın altındaydı. Nihayet bölgeye gelen bir acil sağlık ekibinin dikkatini çekti. Konya’dan gelen bu ekip onu yanlarına aldı. Enkazdan uzaklaşmıştı, ekiplerin şehrin dışındaki merkezindeydi.



YORGUN VE HALSİZDİ



Ekipteki Mehmet Ali Yıldırım onu sahiplendi. Adını Lokma koydular. Yorgun ve halsizdi. Onu himaye edenlere alışmıştı ama bıraksalar yine enkaza koşacak gibiydi. Akşamları soba başında yine onlarlaydı. Bundan sonraki hayatının rotası da böylece belli oluyordu. Konya’dan gelen ekip yerini oradan gelen yeni bir ekibe bırakarak geri döndü. Lokma da onlarla beraber gitti. Artık yeni hayatına orada devam edecek.