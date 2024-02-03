"Kim bizden daha iyisini yapacağını iddia ediyorsa hodri meydan"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Bursa’da ‘İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Nilüfer ilçesi TOFAŞ Spor Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir.

BUYURSUN ÇIKSIN

Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla, sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz.

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MİLLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAK

Bu seçimlerde partimizi ve Cumhur İttifakımızı temsilen milletimizin huzuruna çıkardığımız adaylarımızın her biri de birer yol arkadaşımızdır. Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, terörle ve darbecilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, siyasi ve sosyal kaos peşinde koşanlarla mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, ekonomik tetikçilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa inşallah Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır.

SONRAKİ SANDIK 2028 MAYIS’INDA

31 Mart’tan sonraki sandık buluşmamız 2028 Mayıs’ında olacak. Dolayısıyla önümüzde ülkemize ve şehirlerimize ilişkin orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. Rüzgârın önünde savrulan kuru yapraklar misali kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini bölgemizdeki çok sayıda örneğinde görüyoruz, biliyoruz. Birileri güven ve istikrar iklimini zehirleyerek Türkiye’yi de bu hale getirmek istiyor ama hamdolsun başaramadılar. İşte CHP’nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?”

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BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde STK temsilcileriyle buluşmasında da muhalefeti eleştirerek özetle şunları söyledi: “Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye’yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Daha 8 ay öncesinde 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranlar bugün sabah akşam kavga ediyor. Önce millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Kanaatimize göre ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında hâlâ heybededir.”

BURSA’NIN ADAYLARI

Büyükorhan: Kamil Turhan

Gemlik: Refik Yılmaz

Gürsu: Mustafa Işık

Harmancık: Yılmaz Ataş

İnegöl: Alper Taban

İznik: Kağan Mehmet Usta

Karacabey: Ali Özkan

Keles: Ali Doğru

Kestel: Ferhat Erol

Mudanya: Gökhan Dinçer

Mustafa Kemalpaşa: Ahmet Beygirci

Nilüfer: Celil Çolak

Orhaneli: Ali Osman Tayır

Orhangazi: Bekir Aydın

Osmangazi: Mustafa Dündar

Yenişehir: Davut Aydın

Yıldırım: Oktay Yılmaz

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VEFAHANE ZİYARETİ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün İstanbu Bağcılar’daki Vefahane Yaşam Merkezi’nce yürütülen ‘Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi’nin tanıtımına katıldı. Emine Erdoğan, 65 yaş üstü yaklaşık 2 bin kişiye hizmet vermek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Vefahane Yaşam Merkezi’nin geçen yıl haziran ayından bu yana faaliyette olduğunu belirtti. Yaş almış vatandaşların, kendi sosyal ortamlarından kopmadan, toplum hayatının aktif bir parçası olmayı sürdürebilmelerini devletin en vazgeçilmez vazifelerinden birisi olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, özetle şöyle dedi: “Bizim anlayışımızda yaşı kemale erenler toplumun öncüsü kabul edilir. Sözleri muteber sayılır. Tecrübe ve birikimleri yolumuzu aydınlatır. Büyüklerimizin bilgeliklerinin gölgesinde huzur buluruz. Hayatta karşılaştığımız ilk öğretmenlerimiz olarak, ailemizin büyükleri her birimizin yetişmesinde müstesna bir yere sahiptir.”

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