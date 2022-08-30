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Kilosu 170 TL'ye çıktı, üreticiler alarmda! Almanya'da tatile geldi, nöbet tutuyor

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#Batman#Fıstık#İdris Aba
Kilosu 170 TLye çıktı, üreticiler alarmda Almanyada tatile geldi, nöbet tutuyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 10:59

Batman'da gelecek ay hasadına başlanacak fıstık bahçelerinde üreticiler, mahsulleri çalınmasın diye silahla nöbet tutmaya başladı. Bahçeden tüccarlara kilosu 140-170 liradan satılan fıstık için hasat dönemlerinde 7 gün 24 saat nöbet tuttuklarını söyleyen Deveboynu köyünden İdris Aba, "Olgunlaşan fıstıkların çalınmaması için uykusuz kaldığımız oluyor" dedi. Almanya'nın Bochum şehrinde yaşayan ve tatil için geldiği köyünde yakınlarıyla nöbet tutan Selman Sezgin de "Ben de yakınlarımın nöbet tuttuğu tarlalarda onlara eşlik ediyorum" diye konuştu.

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Beşiri ilçesinde 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığın hasat dönemi yaklaştıkça üreticiler de önlemlerini artırdı. Bahçeden satış fiyatı, kilosu 140 ile 170 TL arasında değişen fıstığın bazı çevre köylerde çalındığını duyan Yenipınar, Deveboynu, Yarımtaş, Atbağı ve Ayrancı köylerindeki arazi sahipleri, fıstık bahçelerinde av tüfekleriyle 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Köylüler, şüpheli gördükleri kişileri jandarmaya ihbar ederken ekipler de özellikle geceleri fıstık bahçelerinde devriye atıyor.

Kilosu 170 TLye çıktı, üreticiler alarmda Almanyada tatile geldi, nöbet tutuyor

'BAHÇELERE TANIDIK OLMAYANLAR YANAŞAMIYOR'

Hasat döneminde bazen uykusuz kalıp nöbet tuttuklarını söyleyen Deveboynu köyünden üretici İdris Aba, "Emeklerimizin heba olmaması için buradayız. Çevre köylerde fıstık bahçelerinde hırsızlık haberini duyunca araziden ayrılmıyoruz. Sağ olsun, jandarma ekipleri de özellikle geceleri devriye atıyor. Buraya tanıdık olmayanlar yaklaşamıyorlar. Biz şüpheli birilerini görünce hemen jandarmaya haber veriyoruz. Fıstık hasadına önümüzdeki ayın ortalarında başlanacak. Olgunlaşan fıstıkların çalınmaması için bazen uykusuz da kaldığımız oluyor. Hırsızlar tarlalarda çiftçiyi görmeyince kendi malları gibi gelip çalıyorlar. Biz de onlara engel olmak için buradayız" diye konuştu.

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Kilosu 170 TLye çıktı, üreticiler alarmda Almanyada tatile geldi, nöbet tutuyor

Hamdullah Aba da "Fıstığın yetişmesi için yıllarca bekliyoruz, hasat dönemi gelince de hırsızların gelip çalmamaları için arazimizden ayrılmıyoruz" dedi.

Kilosu 170 TLye çıktı, üreticiler alarmda Almanyada tatile geldi, nöbet tutuyor

ALMANYA'DAN TATİLE GELDİ, NÖBET TUTUYOR

Almanya'nın Bochum şehrinde yaşayan ve tatil için geldiği köyünde yakınlarıyla nöbet tutan Selman Sezgin de "Köy sakinlerimiz, katma değeri yüksek olan fıstığa yöneldi. 'Yeşil altın' olarak bilinen fıstık iyi de prim yapıyor. Gaziantep ve Siirt'ten sonra Batman fıstık üretiminde iddialı bir il oldu. Daha önce hububat ağırlıklı ürünlerin yetiştiği arazilerde artık fıstık yetişiyor. Köyümüzün çevresi kayalık olduğu için bu ürünün buraya ekilmesi isabetli oldu. Arazilerde hırsızlarla baş etmenin en iyi yöntemi de hasat öncesinde araziden ayrılmamak. Ben de yakınlarımın nöbet tuttuğu tarlalarda onlara eşlik ediyorum" diye konuştu.

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#Batman#Fıstık#İdris Aba

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