Kilisede maskeli saldırıda DEAŞ izleri... Hayatını kaybeden Cihan’ın ablası Hürriyet'e konuştu

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SARIYER Büyükdere Caddesi’ndeki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki pazar ayini sırasında saat 11.40’ta içeriye kar maskeli 2 kişi girdi. İki saldırgan tabancalarını çıkararak önce duvarlara ateş etmeye başladı. Ayindekiler kendilerini yere atarken Tuncer Cihan peş peşe kurşunlarla yere yığıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Tuncer Cihan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların yakalanması için kilise ve bölgedeki kamera görüntülerini topladı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Saldırganların kilisenin bulunduğu caddeye bir araçla geldiği, aynı araçla kaçtığı belirlendi. Kilise içinde 5 adet mermi kovanı bulundu.

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Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İki maskeli şahıs saldırıda bulundu. Tek bir kişiye saldırı olmuş” dedi.

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SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken İstanbul Emniyeti tarafından 30 ayrı adrese düzenlenen baskında olayı gerçekleştiren 2 katil zanlısının da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarından birinin Tacik diğerinin ise Rus uyruklu olduğu öğrenildi.

ABLA HÜRRİYET’E KONUŞTU

Hayatını kaybeden Cihan’ın ablası Özlem Cihan Hürriyet’e şöyle konuştu: “Tuncer yüzde 80 zihinsel engelliydi, doktor bile rapor verirken melek o demişti. 5 yaşındaki bir çocuk aklına sahipti. Müslüman, emekli, bekârdı. Annemle kalıyordu. Bugün de 2 aydır gittiği bu kiliseye gelmiş. Cemaat de çok seviyormuş onu. Kilisede vakit geçiriyor, yemek yiyormuş. Melek gibi birini öldürdüler. Henüz anneme söyleyemedik, kadıncağız çocuğunu ayağından ameliyat olacak sanıyor.”

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TEPKİ GÖSTERDİ İDDİASI

Olay yerindeki bir esnaf ise kilise çalışanlarıyla konuştuğunu belirterek “Saldırganların önce duvarlara ateş ettiklerini, ölen kişinin de saldırganlara tepki göstermesi üzerine vurulduğunu söylediler” bilgisini aktardı.

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2 KATİL ZANLISI YAKALANDI

- İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya saldırının gerçekleştiği Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde incelemelerde bulundu. Geceyarısı İstanbul Emniyeti’nde kameralar karşısına geçen Yerlikaya faillerin yakalandığını belirterek şunları söyledi: “Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak 22.00’de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı.

Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz

Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum.

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POLONYA BAŞKONSOLOSU İÇERİDEYDİ

- KATOLİK Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu: “Bu cinayetin her boyutu devlet yetkilileri eliyle soruşturulmaktadır. Cinayetin dışında ayin sırasında başkaca bir yaralanan şahıs olmamıştır. Polonya Başkonsolosu da ayinde çocuklarıyla içerideydi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı, İBB Başkanı ve İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere bütün devlet yetkilileri kiliseye başsağlığı mesajı iletmiş ve yanlarında olduğunu söylemiştir. Süreç çok hassastır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz.”

BİR BAŞSAVCIVEKİLİ VE İKİ SAVCI ARAŞTIRACAK

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- Saldırıya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.” dedi.

- ERDOĞAN RAHİBİ ARADI

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan saldırının ardından kilisenin rahibi Anton Bulai ve olay sırasında içeride olan Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonda görüştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti” dedi.

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ANKARA’DAN TEPKİLER

- SANTA Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya siyasiler de “alçak saldırı” diyerek sert tepki verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Alçak saldırıyı telin ediyor, hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın huzuruna kastedenlere bugüne kadar imkân vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Silahlı saldırıyı kınıyor, saldırının sebeplerinin tüm yönleriyle bir an önce açığa çıkmasını temenni ediyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır.

İTALYAN BAKAN: KORKAK SALDIRI

- İTALYA Dışişleri Bakanı Antonio Tajani kilise saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Santa Maria Kilisesi’nde gerçekleşen “korkak saldırıyı” kınadığını ve başsağlığı dileklerini ilettiğini belirten İtalyan Bakan, “Ankara’daki büyükelçiliğimiz ve İstanbul’daki konsolosluğumuzla durumu takip ediyoruz. Türk yetkililerin sorumluları yakalayacağından eminim” dedi.

PAPA FRANCİS’TEN PAZAR AYİNİNDE DAYANIŞMA MESAJI

- Vatikan’da, Aziz Petrus Meydanı’nda dün düzenlenen öğle ayini sırasında konuşan Papa Francis, saldırının mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, “Pazar ayini sırasında bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya uğrayan İstanbul’daki Santa Maria Kilisesi’nin cemaatine yakınlığımı ifade etmek istiyorum” ifadesini kullandı.