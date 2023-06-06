Kılıçdaroğlu’nun yeni ‘A takımı’... 12 ismi çizip örgütü kendisine bağladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu üzerinde çalıştığı yeni “A Takımı”nı dün açıkladı. Genel Başkan dışında 17 kişilik MYK listesi 14’e düşürüldü. Açıklama öncesinde de eski Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle “veda” toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, listesinde eski yönetiminden 5 isme yer verirken, çizdiği 12 ismin yerine ise Parti Meclisi’nin (PM) ağırlıklı olarak genç isimlerinden görevlendirme yaptı. MYK’da 5 olan kadın sayısı da korundu. Yerlerini koruyan isimlerden Ahmet Akın Yerel Yönetimlerden, Faik Öztrak Parti Sözcülüğü’nün yanı sıra ekonomi politikalarından, Bülent Kuşoğlu eskisi gibi yine idari ve mali işlerden, Lale Karabıyık işveren örgütlerinden, Devrim Barış Çelik de yine bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu oldu. CHP’de yıllar sonra işveren örgütleriyle ilişkiler MYK görev tanımı içine girmiş oldu.

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SOSYAL MEDYA BAŞKANLIĞI

Yeni MYK’nın görev tanımı içine ilk kez “sosyal medya yönetimi” de girdi. Kılıçdaroğlu bu göreve de gazeteci kökenli eski milletvekili Eren Erdem’i getirdi. Yeni dönemde görev almak istemediği bildirilen Selin Sayek Böke’nin yerine Genel Sekreter olarak Neslihan Hancıoğlu geldi. Meclis grubunun etkin isimlerinden Zeynel Emre hukuk ve seçim işleri, Yunus Emre de bilim, yönetim ve kültür platformundan sorumlu genel başkan yardımcıları oldu. Aylin Yaman sosyal politikalar, Aysu Bankoğlu tanıtım ve halkla ilişkiler, Hasan Efe Uyar işçi sendikaları, STK ve meslek kuruluşları, Semra Dinçer doğa hakları, Tahsin Tarhan yurtdışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcıları oldular.

‘YAKINLIK’ YORUMLARI

Kongre kararıyla ilgili süreci yürütecek Zeynel Emre’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yakınlığından söz edilirken, listede yer alan milletvekili kökenli bazı isimlerle ilgili de kulislerde, yeni Grup Başkanı Özgür Özel “esintisi” yorumları yapılıyor. Aynı yorum, Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır’ın Grup Başkanvekilikleri için de yapılıyor.

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KARAYALÇIN: BAŞARISIZLIK

Partinin eski lider kadrolarından, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın da, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu’nun seçim performansını överken, ‘yeniden yapılandırma’ istedi.

İMAMOĞLU’NA YAKIN BİR İSİM YOK

- YENİ yönetimin belirlenme sürecinde Kılıçdaroğlu ile iki kez bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hamlesi merak ediliyor. Hafta başındaki yaklaşık 1.5 saatlik ilk görüşmenin ardından İmamoğlu’na yakın isimlerden Gökhan Günaydın Grup Başkanvekili oldu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile önceki gün de Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Tesisleri’nde 2.5 saate yakın süren kahvaltıda bir araya geldi. İmamoğlu’nun, kendi talebiyle gerçekleşen bu görüşmeden çok da sıcak ayrılmadığı, ikili arasında değişim talebinin çerçevesi ve kongre tarihiyle ilgili görüş ayrılıklarından söz ediliyor. Kulislerde, İmamoğlu’nun genel başkandan örgütlere kadar kapsamlı bir değişim sürecinin önünün açılmasını ve seçimlere yenilenmiş bir şekilde girilmesini istediği, bu değişim sürecine önderlik yapabileceğinin mesajını da verdiği öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu ise yeni MYK listesinde İmamoğlu’na yakın bir isme yer vermedi. Şimdi İmamoğlu’nun hamlesi merak ediliyor.

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LİSTE DIŞI KALDILAR

CHP’nin Meclis yönetimine Meclis Başkanvekili olarak aldığı Gülizar Biçer Karaca’nın dışında, partinin ağır toplarından Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Selin Sayek Böke, Seyit Torun ve Yüksel Taşkın MYK’ya giremedi.