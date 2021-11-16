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Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına yanıt: '15 Temmuz örtülü bir darbedir’ sözünden dolayı özür dilemelidir

#Numan Kurtulmuş#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlunun helalleşme çağrısına yanıt: 15 Temmuz örtülü bir darbedir’ sözünden dolayı özür dilemelidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasıyla ilgili, "Çok farklı kesimlerden helalleşmek gerekecektir. Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan CHP'dir. Eğer bir şeylerden özür dilenecekse '15 Temmuz örtülü bir darbedir' sözünden dolayı da CHP özür dilemelidir" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara Şubesi'ni ziyaret ederek, Başkan Mustafa Hamarat ve işadamlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' mesajına yanıt verdi.

'SAMİMİ ŞEKİLDE YAPARLARSA KAZANÇLI ÇIKACAK OLAN CHP'DİR'

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeyi samimi bir şekilde yapmaları halinde kazançlı çıkacaklarını ifade ederek, 27 Mayıs ve 28 Şubat sürecini hatırlattı. Kurtulmuş, "Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı son zamanlarda bir helalleşmekten bahsediyor. Bu sözlerin inşallah ne manaya geldiğini bilerek bu helalleşmeyi gündeme getiriyor. Türkiye’de uzun yıllar o tek parti zamanlarına girmiyorum. Girersek defter çok kabarık. Ama konuları açtığımız zaman CHP’nin hakikaten milletimizle helalleşmesi gereken çok konu vardır. Samimiyetle bu helalleşmelerinin kendileri için de hayırlı olacağı kanaatindeyim. CHP uzun yıllar bir devlet partisi olarak milletin hissiyatından, milletin değerlerinden ayrı düşmüş tabiri caizse millet başka telden çalmış, devlet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi başka telden çalmıştı. Ne yazık ki çok partili siyasi hayatımızda da Cumhuriyet Halk Partisi hep darbelerin, olağanüstü dönemlerin destekçisi olarak görülmüştü. Bunu söyleyince kızdıklarını biliyorum. Ama 1960 darbesi öncesi ve sonrası idam kararları aldıktan sonraki süreçlerde bile sevinerek Türkiye’nin gündemini dolduran hangi siyasi parti. Aynı şekilde Türkiye’nin 28 Şubat sürecinde ikna odalarında 17-18 yaşındaki kızlarımızı ikna ederek başlarını açtırmaya çalışan CHP zihniyeti değil miydi? 27 Nisan Muhtırası sırasında ‘Ordu göreve’ manşetlerinin atıldığı ve Cumhuriyet mitingleri adı altında seçilmiş hükümete karşı eylemlerin gerçekleştirildiğinde bunların arkasında CHP yok muydu? Çok farklı kesimlerden helalleşmek gerekecektir. Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan CHP’dir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlunun helalleşme çağrısına yanıt: 15 Temmuz örtülü bir darbedir’ sözünden dolayı özür dilemelidir

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'TÜRKİYE'Yİ BÜROKRASİ ÜZERİNDEN DİZAYN ETME MANEVRALARI ARTIK GERİDE KALMIŞTIR'

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Kurtulmuş, CHP'nin helalleşme konusunu bir seçim manevrası olarak gündeme getirmeleri halinde bundan bir sonuç almayacaklarını belirterek, 19 yılda AK Parti hükümetinin 3 önemli kazanımını vurguladı. Kurtulmuş, "AK Parti’nin Türkiye’deki en büyük kazanımları nedir' derseniz, 19 yılın özeti olarak 3 tane önemli devrim niteliğindeki gelişmenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi devlet millet kaynaşmasının temin edilmesidir. İkincisi vesayetler bütünüyle çöp tenekesine atılmıştır. Yargı, askeri, bürokratik oligarşi ve Türkiye’de seçim yoluyla seçimi alamayıp iktidar olamayacağını düşünenlerin verdiği desteklerle Türkiye’yi bürokrasi üzerinden dizayn etme manevraları artık geride kalmıştır. 19 yılda üçüncü büyük kazanımımız ise özgüveni kazanmamızdır" diye konuştu.

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Kurtulmuş,'15 Temmuz örtülü bir darbedir' sözünden dolayı da CHP’nin özür dilemesi gerektiğinin altını çizerek, "15 Temmuz gecesi Türkiye, bütün halkımız bütünüyle bu darbeci vesayetçi zihniyeti çöp tenekesine atarak mücadelesini ortaya koymuş ve Allah’ın izniyle de Türkiye’de darbeler dönemi geride kalmıştır. Eğer bir şeylerden özür dilenecekse ‘15 Temmuz örtülü bir darbedir’ sözünden dolayı da CHP özür dilemelidir" ifadesini kullandı.

'FİYATI YÜKSELEN GERİ GELMİYOR'

Kurtulmuş, asgari ücret tespiti çalışmalarına ilişkin ise "Maalesef bir kez fiyatı yükselen şey geriye gelmiyor. Bunu dengelemek için özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave tedbirler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların en başında asgari ücret geliyor. İnşallah hakkaniyet ölçüleri içerisinde gerçekten emekçilerimizin de bir asgari ücretinin hükümetimiz tarafından belirleneceğini ümit ediyoruz" dedi.

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#Numan Kurtulmuş#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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