Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ‘Neden korkuyorlar’ yorumu gelince Gül’ün adı tartışma yarattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgili soruya verdiği, “Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?” yanıtı, tartışma yarattı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Kılıçdaroğlu’nun “gölge boksu” yaptığını savunarak, “Adaylığından endişe edecekleri kendi çevresinde aramalı” derken, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, “Ne korkması, gülüyoruz hallerine” yorumu yaptı. CHP’nin eski vekilleri ve İzmir Milletvekili Çelebi de bu yoruma tepkili. Siyasette tansiyonu yükselten Gül tartışması şöyle:

ÖN ALMA, ALIŞTIRMA MI?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Sayın Kılıçdaroğlu gölge boksu yapıyor. Bu siyasi bir değerlendirme değil. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı yapmış, daha sonra da siyasete ilişkin farklı fikirleri olduğunu beyan etmiş, bir dönem mukabil cephenin adaylığı gündeme gelmiş, kendi iç anlaşmazlıkları nedeniyle bu gerçeklememiş bir siyasi figür. Provokatif ve polemikçi değerlendirmelerin ötesinde Sayın Gül’ün adaylığından endişe edecekleri, kendi çevresinde aramalı. CHP’de böyle bir formüle itiraz edeceklere yönelik “bir ön alma, bir tür alıştırma temrini mi bu” diye düşünüyor insan.

BİR ADAY ÇIKARTMAKTAN ACİZ...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: CHP’nin kafası çok karışık. Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlarıyla’ dizayn edip, genel başkan olduğu CHP, adeta su almaya başladı. Savrulan bir CHP söz konusu. Daha önce tarzından, eşinin başörtüsünden dolayı her türlü hakareti ettikleri, adaylığını engellemek için mahkemeye gittikleri ve miting düzenledikleri, 367 krizini çıkarttıkları bir isme, şimdi bel bağlamış olmaları bizim korkumuza değil, acı tebessümümüze sebep olur. Ne korkması, gülüyoruz hallerine. Kendimizden diyecekleri bir Cumhurbaşkanı adayı dahi çıkartmaktan acizler. Devam etsinler böyle. Erdoğan düşmanlığından başka hiçbir söylemi olmayan bir parti Abdullah Gül’ü değil, Joe Biden’ı aday yapsa bile faydası yok. Biz işimize bakıyoruz. Muharrem İnce düşünsün.

NOKTA DEĞERİ YOK

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Gül ve türevleri kumpas davalara nezaret etmiş, Cumhuriyet’in değerleri ile kavgaları olmuştur. Bu gibilerin gözümde nokta değeri yoktur.

TSK’YA KUMPAS KURAN KİM?

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: Abdullah Gül’e doğrudan sorular:

1) “Delillendirin, uygun bir savcı bulun, yargılayın” diyerek Başkomutan olduğu TSK’ya kumpas kuran Cumhurbaşkanı kimdir?

2) 15 Temmuz darbe günü cuma namazı çıkışında TV mikrofonlarına “büyük sürprizler bekleyin” diye açıklama yapan kimdir?

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMALI

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş: “CHP’nin ya da millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü Ali Babacan mı Meral Akşener mi olacak?’, “Muharrem İnce CHP’yi bölecek mi?” tartışmalarını bitirecek tek formül, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Nokta.

ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da CHP’lilerden gelen tepkilere dikkat çekilerek yöneltilen, “Gül rahatsızlığı mı var” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kimse öküzün altında buzağı arayıp da kendisine siyasi rant devşirmeye kalkmasın.”

NE DEMİŞTİ: GÜL’DEN NEDEN BU KADAR KORKUYORLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan röportajında, “Abdullah Gül partinizden aday olur mu?” sorusuna, “Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu’nun, Gül’ün adaylığıyla ilgili ‘evet’ ya da ‘hayır’ dememesi dikkat çekti.