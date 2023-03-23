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Kılıçdaroğlu’nun başvurusu da tamam

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#CHP#DEVA Partisi#Gelecek Partisi
Kılıçdaroğlu’nun başvurusu da tamam
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili başvuru, Millet İttifakı’nı oluşturan 6 partinin temsilcileri tarafından dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapıldı. 

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Adaylık başvurusuyla ilgili gerekli belgeler CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcıları Selçuk Özdağ ve Ayhan Sefer Üstün ile DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt tarafından YSK’ya teslim edildi.   

ALMAN SPD LİDERİ’YLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu’na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Kılıçdaroğlu ile Klingbeil önceki gün depremin vurduğu Gaziantep-Nurdağı’nda da bir araya gelmişlerdi.

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Kılıçdaroğlu’nun başvurusu da tamam

(solda) Lars Klingbeil - Kemal Kılıçdaroğlu

ESKİ AK PARTİLİ VEKİL CHP’YE KATILDI

Bu arada AK Parti eski Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP’ye katıldı. Kılıçdaroğlu, Çelebi ve oğlu avukat Mehmet Sait Çelebi ile dün parti genel merkezinde görüştü. Kılıçdaroğlu, Çelebi ve oğluna parti rozetini taktı.

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#CHP#DEVA Partisi#Gelecek Partisi

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