‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığı’... Farzımuhal konuşamam gelsin görelim

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün FOX TV’de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programında soruları özetle şöyle yanıtladı:

SARILMA NEDENİ TESELLİ

(Saraçhane’de İmamoğlu’yla görüntüler) Millet iradesine ‘çak’ yapıldı aslında. Sayın Erdoğan da hapishaneye giderken ‘çak’ yapmamıştı. Dünün mağduru bugünün vesayetçisi millet iradesine tokat attı, hem de yine Saraçhane’de. 1998’i hatırlasanıza? O karar verildiğinde ne halde olduğunu hatırlasana? Orda ‘çakmak’ olmaz, orada teselli olur. Sayın İmamoğlu’na sarılma nedenim budur.

(İmamoğlu’na ceza) İstanbul’a çökmek ve siyasi yasak vermek için verilmiş bir ceza. Seçime giderken muhtemelen İstanbul’a çökme kararı. Ankara ve İstanbul’u kaybetmenin koma hali var.

ARADIĞIMDA TELEFONU KAPALIYDI

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(Saraçhane mitingi) Biz Sayın Davutoğlu ile saat 11.00’de görüştük. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım. Aradığımda telefonu kapalıydı. Ben Almanya meselesini unuttum. Sonra öğrendim ki o sırada programdaymış. Birlikte güç almak için Sayın Gültekin Uysal’ı aradım. İzin almak için aramadım, öyle bir durumunuz yok. Bu belediye başkanları 2 partinin oylarıyla seçildi. Bu arkadaşlarımızın iyi yaptığı işlerden biz mesulüz, kötü yapılanlardan da. Bizim izin almak gibi bir durumuz yok. O sırada büyük saygısızlıklarla kaşılaştık. Sayın Uysal ağır grip geçiriyormuş. Temel Bey’e ulaşamadık, kendisi hastanedeymiş. Kendi seçtiğimiz belediye başkanı için niye izin alayım? Bir kalabalık güç gösterisi yapalım diye aradım.

CHP’NİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAK YOK

Normalde Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Oraya giden söz genellikle kurmaylardan geldi. Bu beni ve arkadaşlarımı incitse bile kenara koyduk. Sayın Kılıçdaroğlu’nun gazetecilerle yaptığı toplantıda sorulan soru aslında Sayın Kılıçdaorğlu’na söylediğim ve kamuoyu ile paylaştığım bir söz. Sayın Kılıçdaroğlu da içişlerine karışmakla ilgili bir söz söyledi. Burada içişlerine karışmak yok. 6’lı masa toplandı ve cumhurbaşkanı adaylığı liderlere bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘Şunu görevden alın, şuraya koyun’ dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız.

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GÖRÜŞMELERDE TIKANIKLIK YOK

Sayın İmamoğlu bir haksızlıkla karşı karşıya. O masadan aday çıkacağına göre, daha henüz masada konuşulmayan bir konuyu burada konuşmayı doğru bulmuyorum. Her kararı biz partide ortaklaşa alıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmelerde tıkanıklık yok. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İmamoğlu arasındaki ilişkiye saygı duyarım.”

TEK ADAYLA GİTMELİYİZ

Akşener “13. Cumhurbaşkanı masadan çıkacak göreceksiniz” dedi: “Benim kırgınlığım yok. Siyaset ya da kurumsal hayat böyle bir şey değil. İlkeler ya da kurallar üzerinden yürür. Hâlâ başbakan olmak istediğimi söylüyorum. 31 Mart’ta CHP’ye gidip İstanbul ve Ankara’yı birlikte alma teklifim fedakârlıktı. Ben bu haktan 1.5 yıl önce feragat ettim. Biz tek adayla gitmeliyiz ve kazanmalıyız diyorum. Üçkâğıtçılık yapmıyorum. Kimseyle pazarlık yapmadım.”

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KÜFE HALKIN SIRTINDA

Akşener asgari ücretle ilgili “Asgari ücreti Sayın Erdoğan 8 bin 500 olarak açıkladı. Biz bütün hesapları yapıp 9 bin 600 olarak açıklamıştık. Açlık sınırı ocak ayında 8 bin 700 lira olacak yani asgari ücret yine açlık sınırının altına düşecek. Gıdaya erişim ve ısınma müthiş bir problem. Motorlu taşıtlar vergisine zam yapılmadı dediler ama yüzde 62 zam yapıldı. Küfe vatandaşın sırtında” dedi.