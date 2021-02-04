Kılıçdaroğlu’nu tehdide iddianame

İddianamede, Çakıcı’ya ait sosyal medya hesabından, 17 Kasım 2020 tarihli ifadelere yer verildi. 18 Kasım 2020’de bir açıklama daha yayınlandığı belirtilen iddianamede, Kılıçdaroğlu’na karşı hakaret ve tehdit suçları işlendiği kaydedildi. İddianamede savunmasına da yer verilen Çakıcı, açıklamaların kendisine ait olduğunu belirterek, “müştekiye hakaret ve tehdit kastının bulunmadığını, ikaz ettiğini” öne sürdü. İddianamede, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarını zincirleme şekilde işlediği belirtilen Çakıcı’nın cezalandırılması talep edildi.