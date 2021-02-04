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ANKARA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’nu tehdide iddianame

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Kılıçdaroğlu’nu tehdide iddianame
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı hakkında ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından iddianame hazırladı.

İddianamede, Çakıcı’ya ait sosyal medya hesabından, 17 Kasım 2020 tarihli ifadelere yer verildi. 18 Kasım 2020’de bir açıklama daha yayınlandığı belirtilen iddianamede, Kılıçdaroğlu’na karşı hakaret ve tehdit suçları işlendiği kaydedildi. İddianamede savunmasına da yer verilen Çakıcı, açıklamaların kendisine ait olduğunu belirterek, “müştekiye hakaret ve tehdit kastının bulunmadığını, ikaz ettiğini” öne sürdü. İddianamede, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarını zincirleme şekilde işlediği belirtilen Çakıcı’nın cezalandırılması talep edildi.

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