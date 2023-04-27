Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışı seçmenine: Milletvekillerinizi seçip parlamentoya göndereceksiniz

Haberin Devamı

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video mesaj paylaştı. Yurt dışındaki seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Ülkemize baharları getirmek ve Türkiye'nin dünyadaki itibarını en yükseğe taşımak için hepinizi Halil İbrahim Soframıza davet ediyorum. Bir de size özel vaatlerimizi duyun. Ülkenin düze çıkması için sorumluluğunuz var" dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içine itildiği krizler, hayatı felç eden adaletsizlikler, gasbedilen refah, kutuplaştırıcı siyasetin sonucunda yoksulluğun giderek derinleştiğini söyleyerek, "Toplumsal dirlik ve birliğimiz bozuluyor. Saray iktidarında gençler Türkiye'de kendilerine bir gelecek göremiyor. Hangi gence sorarsanız yurt dışına gitmek istiyor. Çünkü ülkeyi torpil, liyakatsizlik, adaletsizlik yuvasına çevirdiler. Türkiye'de yaşayın yaşamayın, burası sizin memleketiniz. Toprak çeker derler ya, kim bilir belki bir gün memleketinize döneceksiniz. Belki bazılarınızın emeklilik hayali, belki bazılarınız dönmeye hazır. Bunun için ülkenin düze çıkmasını, ekonominin düzelmesini, ülkeye özgürlük gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Öyle ya da böyle, vatandaşları olarak sizler de bu ülkenin geleceğinde söz sahibisiniz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde sizler için temsilciliklerde oy verme işlemi bugün başladı. 74 ülkedeki 177 temsilcilikte veya herhangi bir gümrük kapısında 9 Mayıs'a kadar oyunuzu kullanabilirsiniz. Sizlerin de sorunlarını biliyoruz, çözümlerimiz hazır" diye konuştu.

Haberin Devamı

'YETER Kİ SİZ TÜRKİYE'YE GELDİĞİNİZDE MUTLU OLUN'

Ardından yurt dışı seçmenler için seçim vaatlerini sıralayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Yani sizler kendi aranızda, kendi milletvekillerinizi seçip parlamentoya göndereceksiniz. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasını ve emekli aylıklarının iyileştirilmesini sağlayacağız. Sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanabileceksiniz. Sizleri yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşım anlaşmasının uygulamasında doğabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobillerin Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak biletlerini makul seviyeye çekeceğiz. Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi Kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını vatandaşlarımıza eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz ve daha birçok adımı atacağız. Yeter ki siz Türkiye'ye geldiğinizde mutlu olun. Türkiye'yi demokratik dünyayla uyum içinde güçlü, insan haklarının korunduğu ve pasaportunun itibarı yüksek bir ülke haline getireceğiz. Bunun için siyasi ve toplumsal hayatta ihtiyaç duyulan uzlaşıyı sağladık. Millet İttifakı olarak çok büyük bir vazife üstlendik. Sizin tek bir oyunuz, Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için hayati önemde. Adil, zengin, dünya ile rekabet eden, gençleri umutlu bir Türkiye için ihtiyacımız olan değişim içinde gelin siz de yerinizi alın" diye konuştu. (DHA)