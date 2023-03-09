Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından HDP'den görüşme daveti gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, “Kılıçdaroğlu’nun bizi ziyaret etmesini bekliyoruz” demişti.

Görüşme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken İYİ Parti lideri Meral Akşener'den HDP çıkışı gelmiş, bunun üzerine de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş mektupla yanıt vermişti. Demirtaş mektubunda “Bizim oyumuzu istiyor musunuz istemiyor musunuz, bizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz, sizin parti olarak diğer partilerle müzakere hakkınız var da HDP’nin yok mu” gibi bir dizi soru yöneltmişti.

KILIÇDAROĞLU: ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM

CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün verdiği bir demeçte HDP ile görüşme sorularına son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:



“Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis’te HDP’li Başkan Vekili’nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek.”

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AKŞENER'DEN HDP AÇIKLAMASI: BİZE ASLA GETİREMEZ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı televizyon programında 'CHP ile HDP görüşebilir mi?' sorusuna "CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize asla getiremez" demişti. Akşener görüşmeyle ilgili şu yorumu yapmıştı:

"O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize asla getiremez."

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DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E MEKTUP

Bu açıklamaların ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup yazdı. Demirtaş mektubunda, "HDP'nin, oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir?" ifadelerini kullandı.

Demirtaş mektubunda şöyle yazdı: "Siz Millet İttifakının bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. O halde HDP'nin, oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir?"

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İYİ PARTİ'DEN YANIT: KESİN ÇİZGİLERİMİZ VAR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı mektup hakkında, "Bizim kesin olan çizgilerimiz var. Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: HDP'YE BAKANLIK VERİLEMEZ

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, altılı masanın seçimi kazanması halinde HDP'ye bakanlık verileceği iddiasını yalanladı. Özel, "Bakanlıkları masada bulunanlar alacak" diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir TV programında HDP'ye bakanlık verileceği iddiasını yalanladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözlerine atıfta bulunarak, "O konuda Meral Hanım'ın yanıtı çok tatmin edici. 'Masada olanlar bakanlıkları alır'. Ama hani şöyle bir şey demem ben, HDP'ye bakanlık verilemez. HDP seçimi kazanır, bütün bakanlıkları alır." ifadelerini kullandı.

Özel'in "HDP'ye bakanlık verilemez demem" sözleri farklı yorumlara neden oldu. Özel daha sonra CNN TÜRK yayınına katılarak sözlerine açıklık getirdi.

"Geçen seçim 6,5 milyon oy almış parti. Bu seçimde daha yüksek aldı, seçimleri kazandı. Bütün bakanlıkları da alabilir. Türkiye'de bazıları bakan seçer bazıları seçemez diye bir ötekileştirme olamaz. Ama seçimleri Millet İttifakı kazanırsa, Millet İttifakı bakanlıkları önce herkese birer tane sonra oy oranı baz alınarak paylaşacak. Benim net ifadem budur." dedi.