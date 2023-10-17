Kılıçdaroğlu'ndan 'tezkere' açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, bütün dünyanın Filistinli direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında yaşanan çatışmalarını takip ettiğini söyleyerek, "Çocukların, kadınların, yaşlıların öldürülmesini hiçbir insan kabul edemez. Savaşın bir an önce sonlanması en büyük dileğimizdir. Sağduyuya davet etmek bizim de görevimizdir. Ama İsrail'in uyguladığı politikanın en büyük eleştirilerini İsrailli aydınlardan aldığını da unutmamamız lazım. Biz Filistin halkının kendi topraklarına kavuşmasını istiyoruz. Biz Mescid-i Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanlara saygı istiyoruz. Biz Filistin halkına yönelik insanlık dışı ablukanın kaldırılmasını istiyoruz. Biz akan kanların durdurulmasını istiyoruz. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Orta Doğu'ya barışın gelmesi için Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurularak Türkiye'nin bu bölgeye barış getirmesini istiyoruz. Bu politika bizim politikamız. Ama şu andaki hükümetin de bunu uygulaması gerekiyor" dedi.

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'BU DAVAYI YAKINDAN İZLİYORUZ'

Kılıçdaroğlu, 14 Ekim 2022'de Amasra'da meydana gelen maden faciasına ilişkin yargı sürecini takip ettiklerini belirterek, "Bilirkişi raporunda metal oranının sadece patlama günü değil defalarca riskli seviyeye çıktığı, bunların kayıtlarının müessesede olduğu; ancak böyle durumlarda dahi zaman zaman işçilerin çalıştırılmaya devam ettirildiği yazılmaktadır. Yani göz göre göre 43 işçinin ölüme gönderildiğini ifade ediyor. Yine aynı şekilde hayatını kaybeden bir madenci ailesinin açtığı dava sonucu gelen bilirkişi raporu. Sonuç olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün kazanın meydana gelmesinde yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edilmektedir. Diyeceksiniz ki, yüzde 100 kusurluysa Türkiye Taşkömürü Genel Müdürü ne oldu? Terfi etti. Nerede maden çıkarılıyorsa, kömür çıkarılıyorsa, yüzlerce metre aşağıda insanlar ekmek parası kazanıyorsa onların tamamının da hayatının riskli olduğunu ifade etmek isterim. Ama bu davayı hepimiz yakından izliyoruz" diye konuştu.

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'VATANA İHANETTİR'

Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereye ilişkin de, "Terörle mücadele tezkeresi olduğu kamuoyuna sunuluyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve doğrudan doğruya terör örgütünün saldırısına uğrayan bir kişi olarak teröre her zaman karşı çıktık. İnsan olan herkes teröre karşı durur. Terör bir insanlık suçudur. Terörle mücadele kaçınılmazdır. Terörle mücadele için ne gerekiyorsa bizden ne isteniyorsa eyvallah. Hiç itirazımız yok. Terörle mücadele konusunda bir tezkere getirdiler. O tezkerede şunlar yazıyor; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilsin. Eyvallah, hiç itirazımız yok. Terör varsa Türkiye'yi tehdit ediyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri yani güvenlik güçlerimiz giderler müdahale ederler. Uluslararası hukukun da verdiği bir avantajdır. Uluslararası hukuk buna izin veriyor. Ama cümle şöyle bitiyor; ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması. Yani yabancı bir silahlı kuvvet Türkiye'ye gelecek ve burada belli olaylara müdahale edecek. Buna izin verin diyorlar. Cumhuriyeti kuran bir parti, kökleri Kuvayımilliyede olan bir parti nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir? Akıl tutulması gibi bir şey. Söyledim bir daha söylüyorum. Kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle, bayrağını sevenle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele ayağı altında burada onların bazı müdahalede bulunmalarına izin vermek açık ve net söylüyorum, vatana ihanettir" ifadelerini kullandı.

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'YABANCI ASKERLERİN ÖNÜNDE CHP'LİLER OLARAK DURACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, "Yabancı askerler Türkiye'de neye müdahale edecekler? Terörle mücadeleyse terörle mücadele konusunda ordumuz var, polislerimiz var, uzman çavuşlarımız var, korucularımız var. Bunlar 30, 35 yıl terörle mücadele ediyorlar. Bizleri kandıracaklarını sanıyorlar. 'Türkiye'ye gayrimeşru yabancı postallar gelebilir'; ben meşru yabancı postal da istemiyorum kardeşim. Ben kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum. Terörle mücadeleyse gideriz. Terör bana saldırdı, size saldırmadı. Teröristler bana saldırdı. Bir askerimiz şehit oldu. Size saldırmadı. Siz çocuklarınızı parayla pulla askere gönderdiniz. Ben evladımı parasız pulsuz askere gönderdim. Dolayısıyla Bahçeli, 'canımızı veririz' falan filan diyor. Yabancı asker buraya geldiğinde sen davet ettiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız. Beraber mücadele edeceğiz ve beraber göndereceğiz" dedi. (DHA)