Kılıçdaroğlu’ndan ormancılara: Bay Kemal yanınızda

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Türkiye Ormancılar Derneği’nin düzenlediği ‘Türkiye Ormancılığında 98. Yıl’ buluşmasında, iktidarlarında uygulayacakları ormancılıkla ilgili 15 maddelik çözüm planını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Bunun için ise sizin oylarınıza ihtiyacımız var” dedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

PARKLARI ORMANCI İŞLETECEK

“2 bin civarındaki orman kooperatifi, her türlü destek verilip yeniden canlandırılacak. Kooperatiflerde orman ve orman endüstri mühendisi ile avukat görevlendirilecek. Ormanların korunmasına yönelik kaçakla ve yangınla mücadelenin yanı sıra odun dışı tali ürünlerin toplanıp satışı ile tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri de kooperatifler eliyle yürütülecek. Orman sınırları içindeki mesire alanları ile tabiat parklarının işletmesini de bu kooperatifler yapacak.

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KENTE EĞLENMEYE GİDECEKLER

Gelir getirici türden ağaçlandırmadan kooperatifler gelir elde edecek. Gençlere ve kadınlara eğitimler verilecek, çeşitli alanlardaki becerileri artırılıp yeni iş imkanları sağlanacak, kimse işsiz bırakılmayacak. Orman köylüleri de dahil kırsalda yaşayan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselme trendindeki kırsal turizm de kooperatiflere gelir sağlayacak. Buralardaki eski köy evleri yeniden tadil edilecek, bölge mimarisine uygun yeni konaklama yerleri de yine bu kooperatifler eliyle yapılacak. Orman köylüsü ailesiyle birlikte bulunduğu yerde huzur içinde yaşayacak. Gelecek korkusu olmayacak, geliri iyi olacak, kente çalışmaya değil eğlenmeye gidecek.

BUNLAR STRATEJİK SEKTÖRLER

Orman, tarım ve hayvancılık stratejik sektörlerdir, gerekli her desteği sağlayacağız. Ormanı sadece ağaç olarak görenler, onu da çıkar amaçlı kullananlar ülkenin geleceğine de ihanet ediyorlar. Orman köylüsünün ormanı korumak için verdiği mücadele sıradan bir mücadele değil, aynı zamanda geleceğin mücadelesidir. Doğanın en vahşi yaratığı insandır. Doğaya ihanet edilmemesini sağlamak için çocuklarımızı bugünden yetiştirmek zorundayız. Biz de bunun için mücadele edeceğiz. Gerekirse kavga edeceğiz. Bunların hayata geçmesinin yolu ise demokratik yollarla iktidara gelmemizden geçiyor, bunun için desteğinizi istiyoruz.”

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‘RAHAT TWEET ATACAKSINIZ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de bir araya geldiği gençlerin, “İktidara geldiğinizde rahat tweet atabilecek miyiz” sorusu üzerine, “Kimse düşüncesinden dolayı baskı altıda olmayacak, herkes düşüncesini özgürce ifade edecek, kimse başıma bir şey gelir mi endişesi içinde olmayacak, tweetlerinizi rahat atacaksınız” dedi.

ADAY MISINIZ?

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, önceki günkü basına kapalı toplantıda gençlere, iktidara geldiklerinde YÖK’u kaldırma sözü de verdi. Kılıçdaroğlu, “Her kurumda olduğu gibi üniversitelerde de liyakat esas alınacak. Rektörlerinizi de akademisyenler ve öğrenciler olarak kendiniz seçeceksiniz” dedi. Kılıçdaroğlu, “Aday mısınız” sorularına karşılık da adaya 6’lı masanın karar vereceğini belirterek, “13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak” diye konuştu.

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ANITKABİR’DE İNÖNÜ ANMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 49. ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Törene İnönü ailesiyle birlikte katılan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da, “Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi’nin mimarı, Genel Başkanım İsmet İnönü’yü saygı ve minnetle anıyorum” paylaşımında bulundu.