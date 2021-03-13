Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe karşı öneri: Her muhtarlığa bir özel kalem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Manisa'da muhtarlarla buluştu. CHP'li vekiller, belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

SİYASET SORUN ÇÖZER

"Muhtarlara belli bir aylık veriyorlar, adı ödenek. İzne ayrıldığınız zaman ödenek kesiliyor. Milletvekili, belediye başkanı, bakan izne ayrıldığında kesilmiyor. Neden itiraz etmiyorsunuz? 'Talebimizi yerine getirmeyen siyasi partiye oy vermeyeceğiz' diyeceksiniz. Sizden oy istemeye gelmedim. Sizden isteğim, kendi haklarınıza sahip çıkın ve o hakkı size teslim etmeyenlerle mücadele edin. Etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaset yapanların topluma faydası yoktur. Toplumu böler, ayrıştırır. Siyasette kavga topluma zarar veriyor. Siyasetin görevleri sorunları çözmektir, yeni sorun yaratmak değil.

MUHTARLAR BİRLİĞİ

Muhtarlar için temel bir kanuna ihtiyaç var. Yetkiler bu kanunda yer alacak ve muhtar yetkilerini bilecek. Düzenlemeler yapılırken Türkiye muhtarlar birliğinin de kurulması lazım. Belediyeler Birliği'nden görüş alınıyor ve bir bütçesi var. Niye muhtarlar birliği yok? Sayısal olarak en fazla sizsiniz. Birçok işi kendi başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Neden bir yardımcınız yok? Milletvekillerinin 3 danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Yeni biri muhtar olduğunda bürokrasinin sürdürülmesi açısından da bir kişiye ihtiyaç var.”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa sokaklarında dolaşırken karşısına çıkan bir teyzenin ‘sarılayım’ isteğini kırmadı.

‘REFORMU BİZ YAPACAĞIZ’

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reformuna ilişkin de Twitter’dan, “Saraylardan reformlar ancak bu kadar olabiliyor” mesajıyla video paylaştı. Kılıçdaroğlu, mesajında özetle şunları söyledi: “Ekonomik paket açıkladılar. Kaçıncı biliyor musunuz? 23’üncü paket. Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına açıklanan bu pakette ‘işsize iş bulacağız’ diye bir cümle var mı? Bunların ekonomide reform yapacak halleri de yok. Dağılmış vaziyetteler. Bize inanın ve bize güvenin. Reform nasıl olurmuş, halkın çıkarı nasıl korunurmuş, işsize iş nasıl bulunurmuş, o bizim işimiz. Onu biz yapacağız.” ANKARA

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