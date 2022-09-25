Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu’ndan ‘hazırız’ mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Seferihisar#Ortadoğu
Kılıçdaroğlu’ndan ‘hazırız’ mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir-Seferihisar’daki parti kampının dün akşamki kapanışında basına kapalı değerlendirme konuşması yaptı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:

PROVOKASYON UYARISI: “Durmak yok, yorulmak yok, yılmak yok. Yorgunluğu literatürümüzden çıkardık, koşacağız. Bütün örgütlerimizle birlikte çalışıp birlikte kazanacağız. Asla provokasyonlara gelmeyeceğiz.

YÖNETMEYE HAZIRIZ: Biz ülkeyi yönetmeye, iktidara hazırız. Bürokrasimizle, siyasi kadrolarımızla hazırız. Biz ülkeyi yöneteceğiz. Bundan sonraki söylemlerinizde halka bunu anlatın, hazır olduğumuzun mesajını verin.

DIŞ POLİTİKA VURGUSU: Dış politikada da bundan sonra daha etkili daha güçlü olacağız. Özellikle milli unsurları öne çıkaracağız.

ABD GEZİSİ: (9-13 Ekim tarihlerindeki ABD gezisi) Beyaz Saray’la, devlet görevlileriyle temas etmeyeceğiz. Oradaki yatırımcı gençlerle, bilim adamlarıyla, sivil toplum unsurlarıyla görüşeceğiz. Oradaki Türklerden Türkiye’ye dönmelerini isteyeceğiz.” 

Haberin Devamı

‘İYİLEŞECEĞİZ DOSTLAR’

Seferihisar’da kaldığı otelin sahilinde eşi Selvi Hanım ile yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının altına, “Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar” notunu düştü.

ORTADOĞU VE AVRUPA’YA DA GİDECEK

Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yanı sıra Avrupa turu da planladığı bildirildi. Almanya ve İngiltere ziyaretleri üzerinde durulurken CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun bazı Asya ve Ortadoğu ülkelerine ziyaret planlarının olduğu bilgisini de verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Seferihisar#Ortadoğu

BAKMADAN GEÇME!

Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları
Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık

BAKMADAN GEÇME!

Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları
Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık