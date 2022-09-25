Kılıçdaroğlu’ndan ‘hazırız’ mesajı

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Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:

PROVOKASYON UYARISI: “Durmak yok, yorulmak yok, yılmak yok. Yorgunluğu literatürümüzden çıkardık, koşacağız. Bütün örgütlerimizle birlikte çalışıp birlikte kazanacağız. Asla provokasyonlara gelmeyeceğiz.

YÖNETMEYE HAZIRIZ: Biz ülkeyi yönetmeye, iktidara hazırız. Bürokrasimizle, siyasi kadrolarımızla hazırız. Biz ülkeyi yöneteceğiz. Bundan sonraki söylemlerinizde halka bunu anlatın, hazır olduğumuzun mesajını verin.

DIŞ POLİTİKA VURGUSU: Dış politikada da bundan sonra daha etkili daha güçlü olacağız. Özellikle milli unsurları öne çıkaracağız.

ABD GEZİSİ: (9-13 Ekim tarihlerindeki ABD gezisi) Beyaz Saray’la, devlet görevlileriyle temas etmeyeceğiz. Oradaki yatırımcı gençlerle, bilim adamlarıyla, sivil toplum unsurlarıyla görüşeceğiz. Oradaki Türklerden Türkiye’ye dönmelerini isteyeceğiz.”

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‘İYİLEŞECEĞİZ DOSTLAR’

Seferihisar’da kaldığı otelin sahilinde eşi Selvi Hanım ile yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının altına, “Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar” notunu düştü.

ORTADOĞU VE AVRUPA’YA DA GİDECEK

Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yanı sıra Avrupa turu da planladığı bildirildi. Almanya ve İngiltere ziyaretleri üzerinde durulurken CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun bazı Asya ve Ortadoğu ülkelerine ziyaret planlarının olduğu bilgisini de verdi.