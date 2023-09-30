Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gezi’ tepkisi

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı direnişinin, talimatla ‘suç’ gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır” ifadelerini kullandı. Sonrasında bir paylaşımda daha bulunan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “İçeride AYM kararlarını uygulamayarak ‘ben anayasayı tanımıyorum’ diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır.”

Haberin Devamı

ANTALYA İL ÖRGÜTÜNDEN ZİYARET

CHP’de 4-5 Kasım’da genel başkan seçiminin de yapılacağı büyük kurultay öncesinde kulisler hızlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünCHP ANTALYA İl Başkanı Nuri Cengiz ve kongrelerini tamamlayan Antalya’daki ilçe başkanlarını kabul etti.Kılıçdaroğlu ve konukları birlikte objektiflerin karşısına geçti. Kılıçdaroğlu daha önce CHP İstanbul, İzmir ve Ankara örgütlerinin yöneticileri ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla genel merkezde bir araya gelmişti.