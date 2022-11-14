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Kılıçdaroğlu’ndan gençlere oy çağrısı

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Seçim
Kılıçdaroğlu’ndan gençlere oy çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere “Kullanacağınız oy altın değerinde” diye seslendi. Kılıçdaroğlu seçimlerin belki üniversitelerin açık olduğu bir dönemde olacağını belirterek “Farklı şehirlerde okuyan gençlerin oy kullanması için gerekirse biz seferber olacağız” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün İstanbul’da Sarıyer Kilyos’taki CHP Parti Okulu 50. Yıl Gençlik Kampı’nda gençlere seslenirken özetle şunları söyledi:

“Kullandığınız oyun altın değerinde olduğunu belki bilmiyorsunuz. Belki kavrayamıyor bütün gençlerimiz ama sandığa gidip oy kullandığınızda, tıkanan bütün demokratik kanalların yeniden açılmasını sağlayan bir güç olarak ortaya çıkacaksınız. Bu sizin için ne kadar değerli? Bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği ve bekası için son derece değerli. Seçimler belki üniversitelerin açık olduğu bir dönemde olacak. Dolayısıyla öğrenciler bulundukları yerle yani ikâmetgâhlarının bulundukları yerle öğrenim gördükleri yer arasında kentler arasında fark olabilir. Orada size daha büyük bir görev düşüyor. O gençlerin sandığa gidip oy kullanmalarını sağlamanın yolunu ve yöntemini bulacaksınız. Gerekirse biz hepimiz CHP olarak seferber olacağız.”

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Kılıçdaroğlu’ndan gençlere oy çağrısı

KÖYLÜ VE ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ ELEKTRİK

Kılıçdaroğlu, dün Sarıyer Belediyesi’nin toplu açılış töreninde de çiftçiye ve köylüye ücretsiz elektrik vereceklerini söyledi: “Önce Şanlıurfa’da, sonra altı büyük ilde, sonra bütün Türkiye’de belediyelerimiz elektrik üretecek ve çiftçiye ve bütün köylere elektriği ücretsiz verecekler. Küçük bir belediyede ön çalışmaları yaptık, yatırımlar yapıldı. İnşallah gideceğiz, yakında kurdeleyi keseceğiz. Herkes görecek, iktidar da görecek.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Seçim

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