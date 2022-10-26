Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Hodri meydan'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik, “Birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyecanlarımızı yarıştıralım” sözlerine partisinin dünkü Meclis grubundan cevap verdi. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:

KORKMA BEN ADAM YEMEM

“Birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyecanlarımızı yarıştıralım diyor. Bana meydan okuyor Erdoğan. Her yerde, her ortamda vizyonsa vizyon, tarihse tarih, bilgiyse bilgi, kültürse kültür, ne istiyorsan çık karşıma konuşalım. Korkma Erdoğan korkma, ben adam yemem. Bilgiyle, birikimle gel karşıma neden korkuyorsun? Vizyon konuşacakmış, gelsin konuşalım. AK Partili kardeşlerime söylüyorum, lideriniz neden Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmaya cesaret edemiyor? Devletin bütün bilgileri, arşivi onda. Kul hakkı yiyen yemeyenin karşısına çıkamaz, işin temelinde bu var. Bakanlarını, danışmanlarını, yetmez prompter’ını da al. Neyi alırsan al, çık karşıma. Hodri meydan diyorum.

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BU SADAT KAFASI

(AK Partili Mahir Ünal’ın “Bugün konuştuğumuz Türkçe’yle düşünce üretemeyiz” sözleri) Tarih bilmiyorlar, hurafelerle tarih öğrenilmez. Ya sen hiç Karacaoğlan dinlemedin mi kardeşim, Yunus’u bile bilmiyorsun. Bugün Bahçeli buna sözde kızmış. Ne olacak, koşa koşa gidip yine kucaklayacak. Bu anlayış SADAT kafasının anlayışıdır. ‘Asrika diye yeni devlet kuracağız, başkenti İstanbul, dili Arapça olacak.’ İşte aynı kafa. İtiraz mı ettiler, etmediler. ‘Aman milliyetçi tabanım öbür tarafa kaymasın diye arada bir işaret fişeği atayım sonra nasıl olsa arka kapıda kucaklaşacağız.’ Milliyetçilik vatanseverliktir. Diline hakaret eden, küçümseyen bir adamla ne işin var senin arkadaş?



SARILDI, YANAĞINDAN ÖPTÜ



Grup toplantısının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu durduran engelli bir çocuk kendisine sarılarak yanağından öptü.

(Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

Bizim kişisel bir hırsımız, merakımız yok. Bu ülkenin büyümesi, kalkınması, her evde huzur olması için mücadele eden bir partiyiz. Kavga, ayrıştırma değil kucaklaşma istiyoruz. İnanç, kimlik, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız, hiçbir ayrımcılık yapmadan 85 milyonu kucaklayacağız.

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GEZİCİ MAHKEMELERE SON

Gelişmiş ülkelerdeki gibi adaleti yeniden inşa edeceğiz. Gezici mahkemeler istemiyoruz. Kimin davası nereye düştü, oradaki hâkim vicdanı ile karar verecek, mahkeme tek soru sormadan, tek tanık dinlemeden, delil var mı yok mu araştırmadan ‘Sizi hapse atacağım’ diyor. Vicdan sahiplerinin vicdanlarına havale ediyorum bunu. Ama ahdimdir, bedeli ne olursa olsun bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim, ortası yok bu işin. Vera’yı babasıyla buluşturacağım, ahdim var. Demokrasi tarihimizin onurlu bir sayfası olan Gezi’ye buradan selam göndermek de boynumun borcudur.”

ORASI AĞLAMA DUVARI DEĞİL

(Amasra’daki maden faciası) “41 kişi öldü, bu işin sorumlusu hâlâ belli değil. Nasıl sıyrılırız diye bunun hesabını yapıyorlar. Orası ağlama duvarı değil, siz görevinizi yapacaksınız, bu işin sorumluları kim onu bulacaksınız. Soma gibi olayı kapatmak istiyorlar.

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ÇALIŞANLARA YENİ TARİFE

Devletin kurumlarında 100 bin taşeron işçi çalışıyor, bunları da kadroya geçireceğiz, devlet taşeron mu çalıştırır ya. Sadece ücretliler için düşük oranlı yeni bir vergi tarifesi yapacağız. Çalışanlardan damga vergisini de kaldıracağız.”