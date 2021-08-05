Kılıçdaroğlu’ndan Afgan çıkışı: Asla kabul etmiyoruz

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

SIĞINMACI SELİ SÜRÜYOR

“Yangınlardan canımız yanarken, sığınmacı konusuna yeniden değinmekten hicap duyuyorum ama ülkemizin bekasının söz konusu olduğu meseleleri de konuşmak zorundayız. Afgan sığınmacı seli devam ediyor ve yeni gelişmeler yaşanıyor... Öncelikle şu aşikardır ki; Erdoğan son yaptığı görüşmede ülkemize Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. ABD’ye sesleniyorum: Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları, geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz, bunlar Erdoğan’ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti’ni bağlamaz.” Kılıçdaroğlu mesajlarında Erdoğan’a “Seçime gel, halktan onayını al” diye de seslendi.

THK’YI ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu dün ise beraberindeki büyükşehir belediye başkanları ile Türk Hava Kurumu’nu (THK) ziyaret etti, kayyım Cenap Aşçı ile görüştü. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada özetle “Belediye başkanlarımıza engel olmazlarsa, biz yardım kampanyasını açarız; değil 4 milyon 14 milyon dolar para da toplarız. THK’nın, uçaklarının hazır olması lazım. Bugünden başlanırsa, kurumu ayağa kaldırırsak seneye inşallah orman yangını çıktığı anda gidecekler ve orman yangınını bitirecekler. Cumhuriyet’i kuranlar bunu düşünmüşler, THK’yı kurmuşlar. Kurmuşlarsa niye biz batırdık, niye bu hale getirdik” dedi. Hangarda çalışabilir durumda uçak olmadığını da belirten Kılıçdaroğlu, “Bütün vatandaşlarımdan istirham ediyorum THK’na güvensinler” diye konuştu.

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