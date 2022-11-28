Kılıçdaroğlu’ndan aday kriteri: Egosunun esiri olmayacak

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“Şu çok önemli, seçeceğiniz Cumhurbaşkanı egosunun esiri olmayacak. Egosunun esiri olursa şöyle bir tablo ortaya çıkar; ‘Oh ne güzel ya, Cumhurbaşkanı seçildim, bir imzayla her şey oluyor, nereden çıktı bu güçlendirilmiş parlamenter sistem? Ben bunu kabul ediyorum ve böyle devam edeceğim’ derse olmaz bu. O nedenle Cumhurbaşkanı adayının egosunu yenen, devleti bilen, devleti tanıyan, 6’lı masayı yine çalıştıracak olan, temel bazı kararları müşterek alma sözü veren birisinin olması gerekir. Bu çerçevede hareket ediyoruz. Başkanlık sisteminde kalma ihtimali var mı, hayır. Atatürk’ün en güçlü olduğu dönemde Meclis kendisine başkomutanlık yetkisini üç aylığına vermiştir. Şimdi yok öyle bir şey. Demokraside çok şey kaybettik ama kazanmak zorundayız.

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KILIK KIYAFETLE UĞRAŞILMAZ

Atatürk’ün sağlığında yapılan CHP’nin 1935 kurultayının konusu şu: Kadına peçe ve çarşaf yasaklansın mı yasaklanmasın mı, bu konuda kanun teklifi verelim mi vermeyelim mi? 4 gün tartışılır, sonunda şu karara varılır, kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmaz. 1935’te kadına bakışa bakın, 2000’li yıllarda Türkiye’nin kadına bakışına bakın. Dolayısıyla başörtüsü konusunda verdiğimiz kanun teklifi, yaptığımız hataları kabul etme, helalleşme sürecini başlatma aslında 1935 kurultayının devamıdır.”

PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

CHP’de Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda üyelere 6’lı masanın hazırladığı anayasa değişikliği önerisi hakkında bilgi de verildi.

GENÇLERE: SANDIĞA GİDİN

SANDIK güvenliği konusunda gereken önlemleri aldıklarını da belirten Kılıçdaroğlu, gençlerden sandığa gitmelerini istedi. 6 milyon gencin ilk kez sandığa gideceğini de belirten Kılıçdaroğlu, “Sizden tek istediğimiz sandığa gidip oy kullanmanız, o kadar. Sakın ola ‘Sandığa gitmiyorum’ demeyin. Türkiye’nin kaderini siz değiştireceksiniz” dedi.