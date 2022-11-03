Kılıçdaroğlu’na: Sıkıysa başörtülü aday göster

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu şöyle eleştirdi: “Bizim uğruna ömrümüzü verip, kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu, kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına bir gece yarısı tekrar gündeme taşıdılar. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdiler. Daha düne kadar Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla partinizde olan hanımefendinin ikna odalarında kızlarımıza neler çektirdiğini siz nerelere kaçıracaksınız? Bay Kemal biz bunları unutmayız. Bütün bunlara rağmen sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy.

HAMBURGERİ BIRAK DÖNER YE

(Kılıçdaroğlu’nun ABD,İngiltere ve Almanya gezileri) Almanya’ya gidecek, orada hamburgeri bırak orada döner var, döner ye. Güya Londra’ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar 4 farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim?

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(Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddiaları) Kendisinin siyasetin değil, tıp ilminin konusu olduğu tespitimi doğrulayan bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız.

İktidara gelişimizin müjdecisi olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin 20’nci yıldönümü. 3 Kasım 2002 tarihinde başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz. Yollar, konutlar, havalimanları inşa ettik. Fakir fukaraya, garip gurabaya sahip çıktık. Cumhuriyet mitinglerinde ordumuzu kışkırtarak, Gezi olaylarında sokakları ateşe vererek, 17-25 Aralık girişiminde yargı ve emniyet birimlerimizi kullanarak, çukur eylemlerinde vatan topraklarının bütünlüğünü hedef alarak, 15 Temmuz gecesi doğrudan canımıza kastederek velhasıl her yol ve yöntemi kullanarak bizi korkutmaya, yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Hiçbirine eyvallah etmedik.

KOOP-BAKKAL PROJESİ

İlk etapta 6 şehrimizde 250 noktada uygulamaya başlayacağımız koop-bakkal projemizle de vatandaşlarımıza temel tüketim maddelerini ulaştırmayı planlıyoruz. Büyüklükleri 75 ile 150 metrekare arasında olacak, sayılarını da bine çıkartacağımız bakkallarımız vatandaşlarımız tarafından işletilecek.”