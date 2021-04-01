Kılıçdaroğlu’na sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kılıçdaroğlu, bizim halı olduğumuzu söylemiş. O halde sıkıyorsa, yiyorsa, cesareti varsa gelsin de üstümüze bassın” dedi. Bahçeli, Twitter açıklamasında şunları kaydetti:

ÂLEM BİR İNSAN, İYİ GÜLDÜRÜYOR

“CHP Genel Başkanı âlem bir insan. Allah’ı var, sıkıntılı anlarda insanımızı iyi güldürüyor. Kara mizahta ustalaştı, epey de mesafe kat etti. Dün tek gündem konumuzun kendisi olduğunu dile getirdi.

Gerçek milliyetçi olduğunu söylüyor, o halde gereğini ve gerçeğin sorumluluğunu da bir an önce yapmak zorundadır. FETÖ ve PKK’yla bütün bağlarını keserek işe başlamalıdır. Bu da yetmez, HDP’yle ittifakı bitirdiğini, zilletin batağından derhal çıkacağını duyurmalıdır. Kılıçdaroğlu bunları yaparsa, gelip partimize dahi üye olabilir. Hatta açık çek veriyorum, 2023 Haziran ayında Tunceli’den milletvekili adayımız olmasında bile engel yoktur.

SEÇİM YOK DİYORUZ, ANLAMIYORLAR

Kılıçdaroğlu ve yoldaşları devamlı sonbaharda seçim olabileceğini konuşuyorlar. Yok diyoruz, anlamıyorlar. Seçim zamanında olacak diyoruz, zihni melekeleri tıkalı olduğundan algılayamıyorlar. Siyasi üslubuma çok da uygun olmayan bir tarzda cevap vermek durumunda kaldım. Hiç kimse kusura bakmasın ama hak edene hak ettiği gibi davranmak görevimizdir.”

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