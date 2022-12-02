Kılıçdaroğlu’na Merkel ve Jinping’in danışmanı

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Üçüncü endüstriyel devrim konseptinin fikir babası olarak da kabul edilen Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu’nun yarın ‘iktidar programı’ niteliğindeki yeni vizyonunu açıklayacağı toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak sunum yapacak. Kılıçdaroğlu’nun Lütfi Kırdar Uluslararası Sergi ve Konferans Salonu’nda açıklayacağı vizyon belgesine de katkıda bulunduğu belirtilen Rifkin’in bundan sonraki süreçte, çalışmalarını yürüttüğü ABD’den endüstriyel konularda projeler hazırlayıp, danışmanlık yapacağı bildirildi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e de danışmanlık yapan Amerikalı ünlü yazar, ekonomist Rifkin’in bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum etkilerine ilişkin çok sayıda kitabı da bulunuyor.

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Rifkin’in yanı sıra Türkiye’nin dünyaca ünlü ekonomistleri Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet Gürkaynak ve Ufuk Akçiğit de Kılıçdaroğlu’nun daha önce “3 Aralık’ı bekleyin” diyerek duyurduğu vizyon toplantısında video konferansla sunumlar yapacaklar.Sadece CHP’lilerin davet edildiği programa 6’lı masa ortakları katılmayacak.