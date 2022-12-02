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Kılıçdaroğlu’na Merkel ve Jinping’in danışmanı

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Jeremy Rifkin#Merkel
Kılıçdaroğlu’na Merkel ve Jinping’in danışmanı
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikalı ünlü ekonomist Jeremy Rifkin’i ‘Endüstri 4.0’ danışmanı yaptı. Rifkin Alman ve Çin liderlere de danışmanlık vermişti.

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Üçüncü endüstriyel devrim konseptinin fikir babası olarak da kabul edilen Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu’nun yarın ‘iktidar programı’ niteliğindeki yeni vizyonunu açıklayacağı toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak sunum yapacak. Kılıçdaroğlu’nun Lütfi Kırdar Uluslararası Sergi ve Konferans Salonu’nda açıklayacağı vizyon belgesine de katkıda bulunduğu belirtilen Rifkin’in bundan sonraki süreçte, çalışmalarını yürüttüğü ABD’den endüstriyel konularda projeler hazırlayıp, danışmanlık yapacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu’na Merkel ve Jinping’in danışmanı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e de danışmanlık yapan Amerikalı ünlü yazar, ekonomist Rifkin’in bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum etkilerine ilişkin çok sayıda kitabı da bulunuyor.

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Rifkin’in yanı sıra Türkiye’nin dünyaca ünlü ekonomistleri Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet Gürkaynak ve Ufuk Akçiğit de Kılıçdaroğlu’nun daha önce “3 Aralık’ı bekleyin” diyerek duyurduğu vizyon toplantısında video konferansla sunumlar yapacaklar.Sadece CHP’lilerin davet edildiği programa 6’lı masa ortakları katılmayacak. 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Jeremy Rifkin#Merkel

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